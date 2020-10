Köln (ots) - Bei Kfz-Versicherungen gilt: Nicht alles, was günstig ist, glänzt auch im Schadenfall. Deshalb lohnt es sich für Vermittler, ihren Kunden Alternativen aufzuzeigen. Die neuen Kfz-Tarife der EUROPA bieten mehr als nur den schönen Schein. Bei gleichbleibend hervorragenden Beiträgen wurden die Leistungen deutlich erweitert. Unter anderem um eine Kaufwertentschädigung für Gebrauchtwagen und die unbegrenzte Mitversicherung von Sonderausstattung.Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-VerhältnisDie EUROPA fokussiert sich mit ihren neuen Kfz-Tarifen ganz auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. "Unsere Kunden schätzen unsere Tarife für das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses haben wir nun noch einmal verbessert", sagt Stefan Andersch, Vorstand der EUROPA Versicherung. "Denn unsere top platzierten Beiträge bleiben stabil. Dafür kommen im Basis- und Komfort-Tarif zahlreiche neue Leistungsmerkmale hinzu."Mehr Leistung auch im Basis-TarifBereits im Basis-Tarif ist Sonderausstattung ab sofort unbegrenzt beitragsfrei mitversichert. Voraussetzung ist, dass sie ab Werk fest eingebaut wurde. Für nachträglich fest eingebaute Sonderausstattung wird erst ab 10.000 Euro ein Zuschlag erhoben. Als weitere Neuerung kann die GAP-Deckung nun auch für kreditfinanzierte Pkw in beiden Tarifen hinzugebucht werden. Dies war bislang nur für Leasingfahrzeuge möglich.Ein neues Highlight im besonders beliebten Komfort-Tarif ist die Kaufwertentschädigung für junge Gebrauchtwagen. Bei einem Totalschaden innerhalb der ersten 24 Monate erhält der Versicherungsnehmer damit den vollen Kaufwert zurück und nicht nur den dann aktuellen Wiederbeschaffungswert. "Damit wird der Komfort-Tarif zur perfekten Absicherung für die besonders beliebten 'jungen Gebrauchten'", so Stefan Andersch.Weitere Highlights im EUROPA Komfort-Tarif im Überblick:- Mallorca-Deckung: Erweiterter Versicherungsschutz für im europäischen Ausland gemietete Pkw und Krafträder.- 24 Monate Neupreisentschädigung für Neuwagen im Erstbesitz (im Basis-Tarif drei Monate)- Eigenschaden-Deckung bei Pkw in der Kfz-Haftpflicht: Eigenschäden an anderen Kfz des Kunden sind bis 100.000 Euro pro Versicherungsjahr versichert - Schäden an Gebäuden und sonstigen Sachen bis 10.000 Euro (500 Euro Selbstbeteiligung je Schadenfall).- Sorgenfrei in der Vollkasko: Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden bei Pkw werden übernommen.- Marderbiss & Co.: Schäden durch Tierbisse werden einschließlich der Folgeschäden bei Pkw, Krafträdern und Wohnmobilen bis 5.000 Euro reguliert. eVB-Nummer mit wenigen Klicks beantragtSehr guten Service bietet die EUROPA nicht nur ihren Kunden, sondern auch den Vermittlern. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) können Vermittler für ihre Kunden mit wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält dann innerhalb kürzester Zeit per E-Mail die Bestätigung. Schäden reguliert die EUROPA zudem schnell und zuverlässig. Die Vermittler profitieren außerdem von einem persönlichen Ansprechpartner, der sie qualifiziert berät.Mehr Informationen zu den neuen Tarifen und den Leistungen der EUROPA erhalten Vermittler beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300 oder vep@europa.de (mailto:vep@europa.de). Weitere Informationen gibt es außerdem unter www.europa-vertriebspartner.de/produkte/kfz-versicherung/auto-versicherung (https://vep.europa.de/produkte/kfz-versicherung/auto-versicherung). Die EUROPA stellt ihre Produktneuheiten auch bei der "DKM digital.persönlich" (https://www.die-leitmesse.de/europa) vor.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die EUROPA 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeiten in höchstem Maße kostenbewusst. Daraus resultiert ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,5 Millionen Versicherungsverträge, rund 1,8 Million Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen sowie 16 Millionen Sportversicherte. Ihre Kunden profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und bedarfsgerechter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Mit 0,8 Prozent gehört die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zu den deutschen Lebensversicherern mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de (http://www.europa.de/).