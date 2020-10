Stockholm (ots/PRNewswire) - Bankwesen und Strategieberatung verlieren an Glanz/ Amazon sticht in der Rangliste der Attraktivsten Arbeitgeber der Welt 2020 hervorDie Anzahl der Studierenden, die bei ihrem Berufseinstieg Wert auf finanzielle Sicherheit und Innovation legen, ist stark gestiegen. Das zeigt die von Universum durchgeführte globale Studie zu den attraktivsten Arbeitgebern der Welt (World's Most Attractive Employers/WMAE). So steht für Studierende des Ingenieurwesens und der IT ein "hohes zukünftiges Einkommen" an erster Stelle (und hat damit im Vergleich zu 2019 an Bedeutung gewonnen), wenn es um potentielle Arbeitgeber geht. Dicht dahinter folgt "Innovation", das für 46 Prozent von ihnen zu den wichtigsten Arbeitgebereigenschaften zählt. Für alle befragten Studierenden waren Google, Apple und Microsoft die drei Top-Arbeitgebermarken. Zu den Unternehmen, die am meisten im Ranking gestiegen sind, zählen im Jahr 2020 Amazon, Volkswagen, J.P. Morgan, Daimler AG, Philips und LVMH."In diesem Jahr lassen sich interessante Verschiebungen in den Branchen erkennen, die Studierende weltweit bevorzugen", erklärt Richard Mosley, Chefstratege bei Universum. "Ein Jobeinstieg in den Bereichen Dienstleistung, Bankwesen und Strategieberatung hat an Prestige verloren, deutlich gewonnen hat er dagegen in der IT-Branche, der Automobilindustrie und sogar in der Fertigungsindustrie. Gleichzeitig beobachten wir den starken Wunsch der Studierenden, in Branchen zu arbeiten, die mehr mit technischen Innovationen verbunden sind, die die Zukunft gestalten."Universum, der weltweit führende Anbieter im Bereich Employer Branding, befragte zwischen September 2019 und April 2020 über 235.273 Studierende der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen und IT aus den weltweit 12 größten Volkswirtschaften. In der umfassenden Befragung geben die Studierenden Auskunft darüber, welche Arbeitgebereigenschaften ihnen am wichtigsten sind, wenn sie über ihren zukünftigen Job nachdenken, und welche Arbeitgebermarken sie am attraktivsten finden.Weitere zentrale Ergebnisse der Befragung:- Die Technologie- und Automobilbranche hat deutlich an Bedeutung gewonnen, wenn es um den Berufseinstieg der Studierenden geht.- Führungskräfte im Employer-Branding-Bereich müssen die Arbeitskultur in Zeiten von Home Office überdenken.- Die Studierenden geben an, dass ein hohes Einkommen an erster Stelle steht. Allerdings könnte sich dies im Zuge des wirtschaftlichen Abschwungs bis 2021 abschwächen.- Amazon ist in den vergangenen drei Jahren deutlich in den Rankings gestiegen: bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften um 22 Plätze und bei den Studierenden des Ingenieurwesens und der IT um 12 Plätze. Die attraktivsten Arbeitgeber der Welt 2020Top 10 für Studierende der Wirtschaftswissenschaften1. Google2. Apple3. Microsoft4. Amazon5. Deloitte6. Goldman Sachs7. EY (Ernst & Young)8. PwC (PricewaterhouseCoopers)9. J.P. Morgan10. L'Oréal Group Top 10 für Studierende des Ingenieurwesens / IT1. Google2. Microsoft3. Apple4. BMW Group5. Amazon6. Intel7. IBM8. Siemens9. Samsung10. GE - General Electric Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding. Mit über 30 Jahren wertvoller Erfahrung im Bereich Employer Branding haben wir uns weltweit in 60 Märkten etabliert und sind an Standorten in 20 Ländern präsent. Unsere Befragungen von Studierenden und Professionals bieten Personalverantwortlichen einzigartige Informationen, was zukünftige Talente bei Unternehmen suchen. Auf unsere datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen, sowie globale Medienpartner, die unsere jährlichen Rankings und Trendberichte veröffentlichen. Weitere Informationen und die vollständigen Rankings finden Sie unter https://protect-de.mimecast.com/s/CDSvCY7zqzUAWXl6CGjcs6?domain=universumglobal.com/ (https://protect-de.mimecast.com/s/CDSvCY7zqzUAWXl6CGjcs6?domain=universumglobal.com)Foto: https://protect-de.mimecast.com/s/Hou7CZ8ArAuQqYgofKpmL2?domain=mma.prnewswire.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1283774/Worlds_Most_Attractive_Employers_2020.jpgPressekontakt:Jonas Barck, Global CMO: jonas.barck@universumglobal.com, +46-706933388Original-Content von: Universum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77620/4722225