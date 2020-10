Huanghe Hydropower Development hat in der Wüste in Chinas abgelegener Provinz Qinghai ein 2,2 Gigawatt-Photovoltaik-Kraftwerk ans Netz angeschlossen. Das Projekt wird durch einen Speicher mit 202,8 Megawatt/Megawattstunden ergänzt.von pv magazine International Der staatliche chinesische Energieversorger Huanghe Hydropower Development hat den Bau des weltweit größten Photovoltaik-Anlage in einer Wüste in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai abgeschlossen. Der chinesische Hersteller Sungrow, der die Wechselrichter lieferte, erklärte, dass der 2,2 Gigawatt Solarpark in fünf Phasen gebaut wurde. ...

