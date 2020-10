DJ Berliner Großflughafen BER erhält Betriebserlaubnis

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach jahrelangen Verzögerungen hat der neue Berliner Großflughafen BER nun offiziell eine Betriebserlaubnis erhalten. Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg habe der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die Gestattung der Betriebsaufnahme sowie das Flughafenbetreiberzeugnis für den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) überreicht, teilte die Flughafengesellschaft mit. Beide Dokumente seien notwendig zum Betrieb eines Verkehrsflughafens in Deutschland und damit Voraussetzung für die Eröffnung des BER.

"Wir konnten nachweisen, dass die gesamte Flughafenanlage und die eingebaute Ausrüstung den Vorgaben entsprechen und ordnungsgemäß funktionieren", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. "Nachdem uns das Bauordnungsamt Ende April die Nutzungsfreigabe für das Terminal 1 erteilt, haben wir jetzt die letzten erforderlichen Bescheide, dass wir einen nach allen Vorschriften und Regularien betriebsbereiten Flughafen haben. Nach menschlichem Ermessen steht einer Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020 nichts mehr entgegen."

Die BER-Inbetriebnahme soll dann den Angaben zufolge mit der Eröffnung des Terminals 1 beginnen. An diesem Tag würden parallel eine Maschine von Easyjet und eine der Lufthansa ankommen und als Erste am Main Pier des neuen Terminals empfangen und abgefertigt werden. Am Morgen des 4. November nehme die FBB die südliche Start- und Landebahn mit der Landung einer Maschine der Qatar Airways in Betrieb. Ab diesem Tag sollen dann auch die neuen Nachtflugbeschränkungen des BER gelten. Enden werde der Umzug von Tegel zum BER mit dem letzten Flug einer Air France von Berlin-Tegel nach Paris am 8. November.

