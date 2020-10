Schlechte Politik, die weit vor der Covid Krise ihren Anfang fand, war es die uns an diesen Punkt gebracht hat. Die Reaktion auf Covid war hier nur der Katalysator. Das sich jedoch einiges ändern muss ist seit einigen Jahren bekannt und die ein oder andere Überlegung wurde daraufhin angestellt. Eine Rotation wird wahrscheinlich kommen, bei der die normale Bevölkerung zukünftig mehr bedacht wird. So kann es jedenfalls in der Anglosphäre vermutet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...