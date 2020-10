Nach einem freundlichen Start stiess der EuroStoxx50 aber bei knapp 3230 Punkten wie schon an den vergangenen Tagen auf eine Hürde.Paris - Europas Börsen haben am Donnerstag von positiven Vorgaben aus den USA profitiert. Nach einem freundlichen Start stiess der EuroStoxx50 aber bei knapp 3230 Punkten wie schon an den vergangenen Tagen auf eine Hürde. Gegen Mittag notierte der Leitindex der Eurozone noch 0,31 Prozent fester bei 3203,36 Punkten. Der französische Cac 40 stieg zuletzt um 0,75 Prozent auf 4839,32 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...