DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Anstieg fortsetzen

An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Die Futures auf die großen US-Indizes tendieren vorbörslich fester.

Schon am Mittwoch war es deutlich nach oben gegangen, nachdem Konjunkturdaten positiv überrascht hatten. Anleger setzten aber auch auf weitere staatliche Corona-Hilfen. Die Zuversicht, dass sich Republikaner und Demokraten doch noch einigen werden, trägt den Markt nach Auskunft von Händlern auch am Donnerstag, obwohl Verhandlungen über ein von den Demokraten vorgeschlagenes Maßnahmenpaket im Volumen von 2,2 Billionen Dollar am Mittwoch zunächst gescheitert sind. Die Republikaner beharren auf einem kleineren Paket im Umfang von 1,6 Billionen Dollar.

Eine für Mittwochabend (Ortszeit) geplante Abstimmung über den demokratischen Vorschlag im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, wurde verschoben. Die erforderliche anschließende Zustimmung im Senat, wo die Republikaner über die Mehrheit verfügen, galt ohnehin allerdings als unwahrscheinlich. Nun gibt es am Markt Spekulationen auf eine "Eskalationsklausel", wie Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst bei XM, sagt. Damit könnten sich beide Seiten auf ein kleineres Paket einigen, aber die Möglichkeit höherer Ausgaben für den Fall vereinbaren, dass diese notwendig werden. Andere Beobachter weisen darauf hin, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin Fortschritte bei den Verhandlungen signalisiert habe.

Ungeachtet möglicher Staatshilfen dürfte allein schon das von den Notenbanken großzügig bereitgestellte billige Geld die Aktienmärkte weiter nach oben treiben, meint Patrick Spencer, geschäftsführender Direktor bei Baird.

Allmählich rückt auch die Bilanzsaison zum dritten Quartal in den Blick. Hier hoffen Anleger auf positive Überraschungen, nachdem sich die Wirtschaft von dem Einbruch im Frühjahr schon wieder etwas erholt hat.

Auskunft über den Zustand der Wirtschaft geben vor der Startglocke am Donnerstag Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen im August und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Nach Handelsbeginn folgen Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe im September sowie die Bauausgaben aus dem August.

Geschäftszahlen hat am Donnerstagmorgen (Ortszeit) der Getränke- und Snackkonzern Pepsico veröffentlicht. Umsatz und Ergebnis des dritten Geschäftsquartals lagen über den Erwartungen von Analysten. Die Aktie zeigt sich vorbörslich 1,5 Prozent höher.

