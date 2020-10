Moody's Analytics hat bei den 2020 International Business Awards einen Bronze Stevie Award für die "wertvollste technische Innovation" (eine von mehreren Kategorien für den "Umgang mit COVID-19") erhalten. Die Gewinner in dieser Kategorie wurden für "technische Innovationen (nicht-medizinische), die seit Anfang 2020 zur Linderung der Auswirkungen des COVID-19-Virus entwickelt wurden" ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201001005588/de/

Seit April haben wir eine Reihe von Lösungen auf den Markt gebracht, die Unternehmensführern und Marktteilnehmern helfen sollen, den Herausforderungen der Pandemie zu begegnen. Mehrere dieser neuen Angebote haben zum Gewinn dieser Auszeichnung beigetragen:

Know Your Supplier Portal: Wird von Gesundheitsdienstleistern zur Ermittlung und Überprüfung von Anbietern von medizinischer Ausrüstung und PSA verwendet. Über das Portal können Benutzer eine weltweite Datenbank "risikorelevanter Einrichtungen/Unternehmen" durchsuchen, um festzustellen, ob mögliche Anbieter in der Vergangenheit Betrug oder andere rechtswidrige Handlungen begangen haben.

Free Online Portal for PPP Loans: Hilft Banken bei der Rationalisierung der Prozesse rund um Kreditvergabe und Erlass. Institute, die das Portal nutzen, können die erforderlichen Dokumente und Informationen digital zusammentragen, den Status der Kreditnehmer und ihrer Dokumente in Echtzeit verfolgen und bei jedem Antrag eine Benachrichtigung erhalten.

COVID-19 CRE Impact Dashboard: Informationen für Marktteilnehmer des gewerblichen Immobilienmarkts. Dieses visuelle Kartierungs-Tool bietet Zugriff auf Wirtschafts-, Immobilien- und Baudaten sowie Analytik und Einblicke für die einzelnen betrieblichen Immobilienarten.

Coronavirus Pulse: Ermöglicht die Stimmungsanalyse von COVID-19-Nachrichten. Mithilfe maschinellen Lernens und natürlicher Sprachverarbeitung findet Coronavirus Pulse Nachrichtenartikel zu COVID-19, identifiziert Unternehmen, sektorspezifische Themen und Ereignisse, die in den Artikeln genannt werden und weist jedem Artikel eine negative, neutrale oder positive "Artikel"- und "Kredit"-Stimmung zu.

"Durch die unvorhersehbaren Auswirkungen der Pandemie ist die Erkennung von Risiken noch entscheidender und schwieriger geworden. Wir sind stolz darauf, Entscheidungsträger in allen Branchen mit den aktuellen und relevanten Informationen zu versorgen, die sie in dieser Zeit benötigen", sagte Keith Berry, Executive Director bei Moody's Analytics. "Der Gewinn eines Stevie Awards für die ‚wertvollste technische Innovation' ist eine große Anerkennung der gesamten innovativen Arbeit, die unsere Teams leistet, um fortschrittliche Daten, Analysen und Technologien in benutzerfreundlichen Lösungen zu vereinen."

Hier erfahren Sie mehr über die 2020 International Business Awards.

Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. In dieser Pressemitteilung genannte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter oder LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.200 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201001005588/de/

Contacts:

JUSTIN BURSZTEIN

Moody's Analytics Communications

+1.212.553.1163



Moody's Analytics Media Relations



moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/

moodysanalytics