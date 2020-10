München (ots) - TERRITORY MEDIA setzt sich bei INTERSPORT Deutschland durch: Nach einer Ausschreibung holte sich der Media-Ableger von TERRITORY den gesamten Media-Etat der hierzulande führenden Verbundgruppe im Sportfachhandel. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die langjährige Expertise der Agentur in Betreuung von Filial-Unternehmen - TERRITORY Media betreut u.a. ALDI Nord, ALDI SÜD, Sun Express und Lufthansa - sowie das Geo Media-Knowhow. Hier setzt das Team um Agenturchef Marcus Hintzen seit Jahren auf das selbst entwickelte Geo Media Tool GMEP (Geo-Media Efficiency Planning), welches für Analyse, Planung, Buchung, Reporting und Kontrolle von Geo-Media zum Einsatz kommt.Für den neuen Kunden übernehmen die Experten für Media und Performance ab sofort medienübergreifend die strategische Beratung und Planung sowie Einkauf und Optimierung aller nationalen und internationalen Mediakampagnen. Schwerpunkte sind vor allem Print, TV und Hörfunk. Ein Augenmerk der Agentur liegt insbesondere bei der zielgerichteten Aussteuerung der Medien, welche über das proprietäre Tool GMEP ermöglicht wird."Mit TERRITORY MEDIA haben wir einen langfristigen und hoch performanten Dienstleister gefunden. Mit ihrer strategischen Herangehensweise und einer klar performancegetriebenen Umsetzung konnten sie uns voll und ganz überzeugen. Wir freuen uns, dass TERRITORY MEDIA uns auf unserem weiteren Wachstumskurs begleitet.", so Niko Lindauer, Head of Marketing der INTERSPORT Deutschland eG, die hierzulande rund 900 Händler vereint. Mit der neuen Partnerschaft soll das Marketing noch enger an die Bedürfnisse der INTERSPORT-Händler ausgerichtet werden. Ziel ist es die Formate für die lokal verwurzelte Händlerorganisation kundenorientiert über alle relevanten Kanäle auszusteuern, um die Strategie "Best in Sports" marketingseitig im Omnichannel erfolgreich umzusetzen."INTERSPORT reagiert im Rahmen ihrer Strategie auf das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden und sieht als großes Ziel die Vernetzung des Filialgeschäfts mit dem Digitalgeschäft. Mit unserem Ansatz der ganzheitlichen Performance aller crossmedialen Maßnahmen können wir neben unserer Filialexpertise sowie Geo-Media-Kompetenz den Kunden bestmöglich unterstützen. Gemeinsam mit INTERSPORT nehmen wir bei TERRITORY MEDIA diese Herausforderung an und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.", so Marcus Hintzen, Geschäftsführer von TERRITORY MEDIA.Über INTERSPORT Deutschland eGDie INTERSPORT Deutschland eG darf sich seit vielen Jahren als erfolgreichste mittelständische Verbundgruppe im Sportfachhandel bezeichnen. Mit unseren sieben Exklusivmarken und einer großen Auswahl an renommierten Industriemarken bieten wir unseren Kunden ein breitgefächertes Sportartikel-Sortiment.Über 900 INTERSPORT-Händler stehen ihren Kunden in rund 1.500 Geschäften mit Rat und Tat zur Seite. Durch ihren erstklassigen Service, individuelle Beratung, ihr umfangreiches Sportartikelsortiment und fachliches Know-how mache sie INTERSPORT DEUTSCHLAND so erfolgreich.https://www.intersport.de/unternehmen/ueber-uns/Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".Wenn Sie künftig keine Pressemitteilungen von TERRITORY mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte mit "abbestellen". Vielen Dank.Pressekontakt:Tea Crnkovict.crnkovic@cocodibu.deTELEFON 089 / 46 133 46-20Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57966/4722507