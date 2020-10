KÖLN (dpa-AFX) - Schausteller wollen sich juristisch gegen die coronabedingten Einschränkungen bei Jahrmärkten und Kirmes-Veranstaltungen wehren. Die Interessengemeinschaft deutscher Schausteller (IGDS) werde "in allen 16 Bundesländern gegen unzulässige und unverhältnismäßige Einschränkungen mit Normenkontrollverfahren und gegebenenfalls mit Normenkontrollklagen vorgehen", kündigte der von der IGDS beauftraqte Rechtsanwalt Peter-Michael Diestel am Donnerstag in Köln an.

Während in der Fußball-Bundesliga Zuschauer längst wieder zugelassen seien, liege das Schaustellergewerbe weiterhin praktisch brach. Dadurch seien weit mehr als 100 000 Existenzen bedroht, erläuterte Diestel.

Erste Schausteller hatten bereits Anfang April juristische Schritte gegen die Einschränkung ihrer Berufsausübung prüfen lassen. Daraus ging nach eigenen Angaben die Interessengemeinschaft hervor./rea/DP/jha