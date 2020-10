Berlin (ots) - Unter dem Motto "Rooting for Tomorrow" findet die IGW Professional vom 20. bis 21. Januar 2021 auf dem Berliner Messegelände statt. Ob Versorgungssicherheit und Regionalität oder Herausforderungen der Welternährung - beim Branchentreff der Internationalen Grünen Woche steht der fachliche Austausch zu den aktuellen Themen in der Land- und Ernährungswirtschaft im Fokus.Breites Themenspektrum - live vor Ort und digitalDie Hallen 18 und 20 im Nordgelände der Messe Berlin dienen als Treffpunkt der Branche. Die offizielle Eröffnung und die Eröffnungspressekonferenz finden im Palais am Funkturm und in Halle 19 statt. Parallel dazu sind im CityCube Berlin Kongresse geplant. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden auch das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung, die Startup-Days und die Verleihung des Regional-Star Awards. Darüber hinaus wird es einen Ausstellungsbereich geben, in dem sich Bundesländer, offizielle internationale Länderbeteiligungen, Verbände sowie Institutionen und Ministerien präsentieren können.Für Fachbesucherinnen und -besucher, die nicht vor Ort sein können, bietet die IGW Professional 2021 ein umfangreiches digitales Angebot mit Livestreams von Vorträgen sowie digitale Produkt- und Ausstellerpräsentationen. Für die Sicherheit vor Ort sorgt das Hygienekonzept (https://www.messe-berlin.de/Besucher/AllgemeineInformationen/) der Messe Berlin, das fortlaufend an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt wird.18.-22.01.2021: Global Forum for Food and AgricultureZur IGW Professional 2021 findet auch das Global Forum for Food and Agriculture (https://www.gffa-berlin.de/) statt - im kommenden Jahr in rein virtueller Form, aber mit den gewohnten Foren und Podien. Zentrale Frage wird sein: "Pandemien und Klimawandel: Wie ernähren wir die Welt?" Dabei geht es beispielsweise darum, wie die Ernährungssysteme gestärkt aus der Covid-19-Pandemie hervorgehen können und wie sie besser als bisher zum Klimaschutz beitragen können. Politischer Höhepunkt des GFFA ist am 22. Januar die Berliner Agrarministerkonferenz mit rund 70 Agrarministerinnen Agrarministern aus aller Welt.Mit der IGW Professional 2021 wendet sich die Internationale Grüne Woche im kommenden Jahr einmalig ausschließlich an das Fachpublikum aus Wirtschaft und Politik. 2022 soll die Internationale Grüne Woche dann vom 21.bis 30. Januar wieder mit dem gewohnten Konzept stattfinden, das die Themen der Land- und Ernährungswirtschaft und dem Gartenbau auch dem breiten Publikum zugänglich macht.Weitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.de (http://www.gruenewoche.de)Twitter: @gruenewoche (https://twitter.com/gruenewoche)facebook.com/IGW (https://de-de.facebook.com/internationalegruenewoche/)Instagram/gruene_woche/ (https://www.instagram.com/gruene_woche/)youtube.com/user/GrueneWoche (https://www.youtube.com/user/GrueneWoche)Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersPR Manager Messedamm 2214055 Berlin T +49 30 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4722593