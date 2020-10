Vancouver, British-Columbia - 1. Oktober 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") für die Notierung und den Handel an der NYSE American Exchange zugelassen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien am 6. Oktober 2020 an der NYSE American unter dem Symbol "GLDG" in den Handel aufgenommen und von der OTCQX dekotiert werden.

Die Stammaktien werden weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol "GOLD" gehandelt.

Amir Adnani, Vorsitzender, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Notierung an der amerikanischen Börse NYSE bekannt zu geben, die uns einen verbesserten Zugang zum größten und liquidesten Aktienmarkt der Welt ermöglicht und unsere Exponierung gegenüber einem größeren und wesentlich vielfältigeren Publikum von institutionellen und privaten Anlegern erhöht.

Kürzlich haben wir neue strategische Initiativen angekündigt und wichtige Maßnahmen ergriffen, um unsere Strategie voranzutreiben und unser expansives, diversifiziertes Portfolio von Goldprojekten im Ressourcenstadium wirksam einzusetzen. Dazu gehörten die jüngsten hochkarätigen Ernennungen in der Führungsebene und die Gründung von Gold Royalty Corp., unserer auf Lizenzgebühren fokussierten Tochtergesellschaft. Die Notierung an der NYSE American ist ein zusätzlicher und bedeutender Schritt auf dem Weg, unseren Aktionären einen außergewöhnlichen Wert zu bieten".

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, President von GoldMining Inc. hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Paulo Pereira besitzt einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition im Canadian National Instrument 43-101 und ist Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit und zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen hinsichtlich des erwarteten Notierungsdatums an der NYSE American und der langfristigen Pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausblickenden Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: der Tatsache, dass das Unternehmen weiterhin die Listing-Anforderungen der NYSE American zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme des Handels erfüllt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, der Ungewissheiten, die mit der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten verbunden sind, der Geologie, des Gehalts und der Beständigkeit von Minerallagerstätten, der Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen von GoldMining?s übereinstimmen, Titel- und Genehmigungsangelegenheiten, schwankende Metallpreise und Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular von GoldMining?s für das am 30. November 2019 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 29. Februar 2020 endende Quartal sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher vorausblickender Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen werden. GoldMining ist nicht verpflichtet, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

