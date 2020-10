Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag etwas schwächer notiert. Gegen 14.35 Uhr tendierte der heimische Leitindex ATX mit minus 0,41 Prozent bei 2.100,17 Punkten. Im Blickfeld standen im Verlauf die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen, diese überraschten positiv, konnten die Stimmung in Wien aber nicht aufhellen. In der vergangenen Woche haben in den USA 837.000 Personen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe ...

