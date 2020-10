Frankfurt am Main (ots) -- Das UL Beleuchtungslabor in Carugate, Italien, erhält die für den Export notwendige saudi-arabische Akkreditierung zur Prüfung von Straßenbeleuchtungsprodukten.- Das Beleuchtungslabor von UL ist das Erste in Europa, das eine solche Akkreditierung seitens der SASO erhält.- Auf Basis der Akkreditierung hilft UL Straßenbeleuchtungsherstellern, schnell und reibungslos in den saudi-arabischen Markt einzusteigen. UL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften, gab heute bekannt, dass sein Beleuchtungslabor in Carugate, Italien, die erste Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungseinrichtung in Europa ist, die von der Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) die Akkreditierung für die Durchführung von Tests im Zusammenhang mit der SASO 2927 erhalten hat. Diese neue Energieeffizienz-, Funktions- und Kennzeichnungsnorm für Produkte der Straßen-, Wege- und Tunnelbeleuchtung umfasst Hochdruckentladungslampen, Vorschaltgeräte und integrierte LED-Technologie.Seit dem 1. September 2020 müssen Hersteller für den Export von Straßenleuchten und Lampen nach Saudi-Arabien die Anforderungen der SASO 2927 erfüllen. Als erstes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen in Europa, das für die Durchführung von SASO 2927-Tests akkreditiert ist, unterstützt UL Beleuchtungshersteller dabei, ihre Produkte schneller auf den saudi-arabischen Markt zu bringen."Straßenleuchten in Saudi-Arabien müssen unter wechselhaften, manchmal extremen Umweltbedingungen wie starken Temperaturschwankungen, intensiver Sonneneinstrahlung und häufigen Sandstürmen funktionieren. Um die langfristige und ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, müssen Straßenbeleuchtungsprodukte auf Sicherheit, Qualität und Leistung geprüft werden", so Eslam Abdelaal, Programmmanager Lighting von UL. "Mit dieser SASO-Akkreditierung ist UL nun in der Lage, unser erstklassiges Labor und unsere Prüfeinrichtung in Italien zu nutzen, um Hersteller von Straßenbeleuchtungsprodukten bei einem schnellen und reibungslosen Markteintritt in Saudi-Arabien zu unterstützen."Zuvor wurden Straßenbeleuchtungsprodukte auch von der weiterhin gültigen SASO 2902 abgedeckt, einer Norm, die zum 31. August 2020 für Straßenleuchten außer Kraft gesetzt wurde und weiterhin Energieeffizienz, Funktionalität und Kennzeichnungsanforderungen für alle anderen Beleuchtungsprodukte umfasst. Da sich die Ansprüche an Straßen-, Wege- und Tunnelbeleuchtungen von anderen Beleuchtungsprodukten unterscheiden, tritt SASO 2927 an die Stelle von SASO 2902 für diese spezielle Produktkategorie. Die Neuerung enthält spezifische Anforderungen in Bezug auf die elektrischen und mechanischen Komponenten, die Funktionalität und Leistung sowie die Energieeffizienz."Die Navigation der internationalen Regulierungslandschaft ist eine komplexe und herausfordernde Aufgabe für Unternehmen. Mit der SASO-Akkreditierung ergänzen wir unser globales Prüf- und Zertifizierungs-Know-how sowie unser marktspezifisches Wissen. Wir sind bereit, auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, um einen reibungslosen Markteintritt in Saudi-Arabien zu unterstützen", sagte Dr.-Ing. Hans Laschefski, Industry Marketing Manager für Beleuchtung in der EMEA-Region.Für weitere Informationen sehen Sie sich gerne das On-Demand-Webinar (https://www.ul.com/resources/saso-2020-new-additional-requirements-streetlight-luminaires-saudi-arabia) von UL an oder senden Sie uns eine E-Mail an applianceslighting.eu@ul.com (mailto:applianceslighting.eu@ul.com).Über ULUL wendet wissenschaftliche Erkenntnisse an, um Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen und trägt damit zur Schaffung einer besseren Welt bei. Wir stärken das Vertrauen, indem wir die sichere Einführung innovativer neuer Produkte und Technologien ermöglichen. Jeder bei UL teilt die Leidenschaft, die Welt sicherer zu machen. Unsere gesamte Arbeit, von unabhängiger Forschung und Entwicklung von Standards über Tests und Zertifizierungen bis hin zur Bereitstellung analytischer und digitaler Lösungen, trägt zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf der ganzen Welt bei. Unternehmen, Industrien, Regierungen, Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit vertrauen uns, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie UL.com (http://www.ul.com/)Pressekontakt:PressekontaktPIABO PR GmbHPaul GärtnerUL@piabo.netOriginal-Content von: UL International Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063625/100856491