Microsoft erweitert mit dem Surface Laptop Go sein Portfolio erschwinglicher Geräte: Das neue Notebook kostet ab 600 Euro. Nachdem Microsoft im Sommer sein erschwingliches 2-in-1-Gerät Surface Go in zweiter Generation aufgelegt hat, bringt der Redmonder Techriese mit dem Surface Laptop Go erstmals ein erschwingliches Notebook seiner Budget-Serie. Der Hersteller verspricht, dass selbst das Modell mit kleinster Ausstattung locker und fluffig laufen soll. Microsoft Surface Laptop Go mit 12,4-Zoll-Display Microsoft ...

