Amazon & Co. tragen in den USA zum Aussterben der klassischen Mall bei. Corona ist ein weiterer Trendverstärker dieser Entwicklung. Noch vor der Insolvenz der einstigen Handelsikone Sears (quasi das US-Pendant zu Karstadt) spaltete diese 2015 den größten Teil ihrer Immobilien in ein separat notiertes REIT ab: Seritage Growth Properties (IK*). Christoph Karl analysiert das Unternehmen im Smart Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...