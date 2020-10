Köln (ots) - Marc Herter, frisch gewählter SPD-Oberbürgermeister der Stadt Hamm und Vorsitzender der SPD-Region Westliches Westfalen, hat die Kandidatur von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty für den Parteivorsitz scharf kritisiert. "Ich bin mehr als überrascht über das Vorgehen von Thomas Kutschaty", sagte Herter dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Er sei am vergangenen Sonntag trotz der Stichwahl in Hamm zu einem Treffen von SPD-Spitzen in Essen gefahren, weil dort eine gemeinsame Lösung für die künftige personelle Aufstellung der NRW-SPD gesucht werden sollte. "Es wäre besser gewesen, diesen Weg weiter zu verfolgen", sagte Herter. "Jetzt ist die Situation maximal verfahren. Das bedauere ich sehr. Die SPD kann nur Wahlen gewinnen, wenn sie geeint auftritt", fügte der Politiker hinzu. Die Region Westliches Westfalen stellt mit Abstand die meisten Delegierten beim SPD-Landesparteitag im November, bei dem Kutschaty gegen den umstrittenen Amtsinhaber Sebastian Hartmann antreten will.

Zuvor hatte bereits der Vorsitzende der SPD-Region Mittelrhein, Jochen Ott, die Kandidatur Kutschatys kritisiert.



