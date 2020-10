Aurélie Alemany rückt als CEO in den Vorstand des Leipziger Photovoltaik-Speicherherstellers. Dafür übernimmt Volker Bloch ihre Position beim Stromanbieter Yello.Stühlerücken bei EnBW: Aurélie Alemany, bislang Geschäftsführerin bei Yello Strom, verstärkt die Geschäftsleitung von Senec ab dem heutigen Tag. Sie rücke als CEO in das Gremium um Thomas Augat und Jaron Schächter auf, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Ihre bisherige Position übergibt sie an Volker Bloch, Leiter B2C Vertrieb bei EnBW. Die operative Führung bei Yello übernehme künftig Claudia Tillmann. Alemany ...

Den vollständigen Artikel lesen ...