Beate Sander ist am 28. September 2020 im Alter von 82 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen. Ihre Schaffenskraft und Disziplin waren bis zum Schluss außergewöhnlich. Ein Nachruf auf eine bemerkenswerte Frau.Beate Sander - die liebevoll als "Börsen-Oma" bezeichnete Aktienexpertin ist nach einer schweren Krebserkrankung verstorben. Die 82-Jährige ging in der Öffentlichkeit sehr offen mit ihrer Krankheit um und arbeitete bis zum Schluss vielzählige Medienanfragen ab. Auch uns stand sie vergangene Woche noch für ein letztes Interview gerne zur Verfügung. Wie gewohnt meldete sich Frau Sander prompt zurück und beantwortete alle Fragen - sei es zu ihrem Zustand oder zu ihren Tipps für Anleger - sehr aufgeschlossen und transparent. Diese Nahbarkeit war wohl auch Teil ihres Erfolgs: Börse war für sie kein elitärer Zirkel, sondern sie hat zahllosen Anlegern die Schwellenangst genommen und in ihren Büchern und Seminaren ganz praktische Tipps für den Aufbau eines erfolgreichen Depots gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...