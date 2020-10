Schwalbach am Taunus (ots) - Lena Gercke ist ein wahres Multitalent und als Model, Moderatorin und Unternehmerin erfolgreich. Und weil die 32-Jährige durch ihre vielen Jobs und ihre neue Rolle als Mutter den ganzen Tag auf den Beinen ist, freut sie jede Kleinigkeit, über die sie sich keine Gedanken mehr machen muss. So gehört das tägliche Rasieren für sie ab sofort der Vergangenheit an. Lena Gercke hat den neuen Braun Silk-épil 9 Flex Epilierer getestet und ist vom langanhaltenden Ergebnis überzeugt. Als Braun Markenbotschafterin möchte sie diese Erfahrung nun mit anderen Frauen teilen - denn eine Kleinigkeit weniger, an die frau im Alltagdenken muss, kann einen großen Unterschied machen und das Leben erleichtern.Lena Gercke: "Haarfrei für Wochen - eine Kleinigkeit, die für mich im Alltag einen großen Unterschied macht"Für ausgiebige Beautyrituale, geschweige denn für eine regelmäßige Haarentfernungsroutine, ist die Zeit oft sehr knapp. Im Job wird glatte, gepflegte Haut von Lena erwartet und auch privat ist ihr die regelmäßige Haarentfernung sehr wichtig. In der Vergangenheit ging ihr Griff dafür jeden Morgen zum Nassrasierer. Aber wie viele andere Frauen auch, war sie schon lange auf der Suche nach einer langfristigen Haarentfernungsmethode. Doch die Angst vor dem Schmerz oder die Annahme, dass die Haare wie beim Waxing relativ lang sein müssen, hält ebenso wie Lena viele Frauen davon ab, Epilation auszuprobieren. Ihre erste Erfahrung mit einem Epilierer machte Lena bereits als Teenagerin mit dem Epilierer ihrer Mutter. Das alte Gerät konnte sie jedoch nicht überzeugen. "Epilation eine zweite Chance zu geben, hat mich ehrlich gesagt ein wenig Überwindung gekostet. Es kursieren ja so viele Mythen zu dem Thema. Aber weil ich auf der Suche nach einer Alternative zum täglichen Rasieren war, habe ich mich mit dem neuen Braun Silk-épil 9 Flex noch einmal getraut! Gar kein Vergleich zu meiner ersten Erfahrung!", so Lena Gercke. "Ich habe mit Job und Kind einen vollgepackten Tagesplan. Das Epilieren nimmt mir das tägliche Rasieren ab. Dadurch habe ich mehr Zeit, mich um wichtigere Dinge zu kümmern. Das langanhaltende Ergebnis hat mich vollkommen überzeugt", sagt Lena Gercke begeistert.Mehr Flexibilität im AlltagMit dem Silk-épil 9 Flex hat Braun zu Beginn des Jahres eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. Das weltweit einzigartige vollflexible Kopfteil passt sich mit Leichtigkeit den weiblichen Konturen an und erwischt noch mehr Haare in nur einem Zug. Gepaart mit der MicroGrip Pinzettentechnologie, die bereits sandkorngroße Stoppeln erwischt, sorgt das Gerät für ein absolut glattes Ergebnis in nur wenigen Minuten. So langanhaltend wie Waxing, so einfach wie Rasieren. Mit seiner praktischen 3-in-1-Funktion ist der Silk-épil 9 Flex Epilierer, Rasierer und Trimmer in einem. In den Varianten SkinSpa und BeautySet verwandelt er sich mit wenigen Handgriffen sogar in eine Peelingbürste oder ein Massagegerät. Dank der Wet & Dry Technologie, mit der die Premium-Epilierer von Braun standardmäßig ausgestattet sind, lässt sich der Epilierer mit all seinen verschiedenen Aufsätzen auch in der Badewanne oder Dusche verwenden. Das macht die Anwendung, vor allem für Epilieranfänger, noch sanfter und angenehmer.Weiteres Pressematerial finden Sie hier: http://bit.ly/LenaGerckeXBraunPressekontakt:Procter & Gamble, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusSteffi Speisebecher-Meister, Braun Markenkommunikation, E-Mail: speisebecher.s@pg.comBrandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2,40212 DüsseldorfMonika Suski, Tel.: +49 (0)211 585886-164, Fax: +49 (0)211 585886-20, E-Mail: monika.suski@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Braun GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/4722724