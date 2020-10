Wien (ots) - Manner ruft "Manner Powidl Knöpfe 180g" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021, 7.5.2021 und 8.5.2021 im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurück. Im Zuge von internen Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass es in diesen Chargen zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen ist, aufgrund dessen eine Schimmelbildung im Produkt nicht ausgeschlossen werden kann.Daher sind die folgenden Produkte gegebenenfalls nicht für den Verzehr geeignet:"Manner Powidl Knöpfe 180g"Mindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021 und Chargennummer L13450127 L undMindesthaltbarkeitsdatum 6.5.2021 und Chargennummer L13450127 R undMindesthaltbarkeitsdatum 7.5.2021 und Chargennummer L13450128 L undMindesthaltbarkeitsdatum 7.5.2021 und Chargennummer L13450128 R undMindesthaltbarkeitsdatum 8.5.2021 und Chargennummer L13450129 L undMindesthaltbarkeitsdatum 8.5.2021 und Chargennummer L13450129 RManner Powidl Knöpfe mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. anderer Chargennummer sind nicht betroffen und können wie alle anderen Produkte aus dem Manner Lebkuchen-Sortiment weiterhin bedenkenlos konsumiert werden.Produkte aus den betroffenen Chargen werden für den Verkauf gesperrt. Manner bittet Konsumenten, die ein Produkt mit oben angeführten Daten gekauft haben, diese am Postweg (mit Angabe der Absenderadresse) an das Manner Konsumentenservice zu retournieren. Selbstverständlich erhalten unsere Konsumenten auch ohne Kaufbeleg ein neues Produkt.ADRESSE:Josef Manner & Comp. AGKonsumentenserviceWilhelminenstraße 61170 WienLebensmittelsicherheit und Produktqualität stehen im Zentrum unseres Handelns und die Sicherheit der Konsumenten hat bei Manner oberste Priorität. Manner entschuldigt sich daher bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Bei Fragen zum Thema steht das Manner-Konsumentenservice Team von Mo-Do 8-18 Uhr, Freitag 8-13:30 Uhr unter der Telefonnummer 01/48822-3666 oder per Email team@manner.com (mailto:team@manner.com) zur Verfügung.Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.Pressekontakt:Mag. Karin Steinhart MAS Leitung Unternehmenskommunikation& SponsoringJosef Manner & Comp. AGWilhelminenstrasse 6A - 1170 Wientel: +43 1 48822 3650k.steinhart@manner.comOriginal-Content von: Josef Manner & Comp. AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77578/4722721