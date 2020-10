Mainz (ots) - Woche 40/20Fr., 2.10.23.00 US-Wahl 2020aspekte - on tourBitte Änderung beachten:Moderation: Jo Schück Bitte streichen: Katty SaliéWoche 41/20Mi., 7.10.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Betrug am KrankenbettWas läuft schief in der häuslichen Pflege?Film von Kristin SiebertKamera: Sebastian WagnerDeutschland 2020_________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten:4.35 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT)Betrug am KrankenbettWas läuft schief in der häuslichen Pflege?Film von Kristin Siebert(von 22.45 Uhr)Kamera: Sebastian WagnerDeutschland 2020 Woche 43/20Sa., 17.10.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara Hahlweg Bitte streichen: Petra GersterFr., 23.10.23.00 aspekteBitte Ergänzung beachten:Moderation: Katty Salié Woche 44/20Do., 29.10.20.15 Matze, Kebab und SauerkrautBitte Änderung beachten:Musik: Richard Ruzicka Bitte streichen: Martin StockFr., 30.10.23.05 aspekteBitte Ergänzung beachten:Moderation: Jo Schück Woche 45/20Fr., 6.11.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Moderation: Katty Salié Woche 46/20Fr., 13.11.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Moderation: Jo Schück Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4722731