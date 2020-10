Mainz (ots) -Woche 40/20Freitag, 02.10.Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:5.20 Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung6.05 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USAFrankreich 20196.50 Leschs KosmosUngelogen! Die Wahrheit hinter der LügeDeutschland 20197.20 Leschs KosmosDie unausgeschlafene GesellschaftDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 ZDFzoomDie Sklaven der WeltmeereWie Seeleute schikaniert werdenDeutschland 20208.35 Die Schlägertruppe des PräsidentenVenezuela im Würgegriff von StadtguerillasUSA/Venezuela 20189.20 auslandsjournal - die dokuMachtkampf um Venezuela - Ein Land am AbgrundVenezuela 2019(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:15.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 201216.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 201817.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201418.05 Terra XGeisterschiff im WattenmeerDeutschland 201218.50 Terra XMord am Hof des PharaoDie Verschwörung um Ramses III.Deutschland 2013(weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten:20.55 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 201921.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201622.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteIm Zeichen der SphinxGroßbritannien 201223.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 201823.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens Tiere der UnterweltGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 20141.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 20122.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 20183.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer Garten EdenGroßbritannien 20174.05 Terra XGeisterschiff im WattenmeerDeutschland 20124.50 Terra XAtlantis der NordseeDeutschland 2010Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4722782