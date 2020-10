DJ Autolobby für höhere Öko-Kraftstoffquoten als Umweltministerium

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hält die von der Regierung vorgeschlagenen Quoten für erneuerbare Kraftstoffe für viel zu niedrig. Es sei "widersprüchlich", dass das Bundesumweltministerium in einem jüngst vorgelegten Referentenentwurf "hinter den eigenen Klimazielen zurückbleibt", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Laut dem Entwurf, mit dem die Regierung die EU-Richtlinie für Erneuerbare Energien umsetzen will, soll der Ökoenergie-Anteil in Kraftstoffen bis 2030 von derzeit 10 auf 14 Prozent angehoben werden.

Allerdings würden damit weder die Zielmengen aus der nationalen Wasserstoffstrategie noch die höheren Klimaziele der EU-Kommission erfüllt, monierte Müller. "Dieses Vorgehen ist nicht ambitioniert genug." Nötig sei vielmehr eine Öko-Kraftstoffquote von mindestens 23 Prozent und eine Mindestquote von fünf Prozent Wasserstoff und E-Fuels. Damit könnten bis 2030 bis zu 25 Millionen Tonnen an CO2 eingespart werden. Das seien rund ein Drittel der dann nötigen CO2-Minderungen im Verkehrssektor. Allerdings dürfe die niedrige Zielquote nicht auch noch dadurch relativiert werden, indem etwa Ladestrom bis zu vierfach angerechnet werden könne. "Die Gefahr, dass der Verkehrssektor mit diesen Instrumenten die Klimaziele verfehlt, ist sehr wahrscheinlich", so Müller.

Das Umweltministerium macht auch strengere Vorgaben für die Klimawirkung von Benzin und Diesel und schreibt Airlines klimaschonendes Flugbenzin ab 2030 vor. Der Entwurf wird derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt. Die Klima-Planungen der EU-Kommission sehen vor, bis 2030 die CO2-Emissionen um 55 Prozent statt wie bisher geplant um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern.

