Dan Engle wird neues Mitglied im Aufsichtsrat von Mind Cure

Vancouver, BC - 1. Oktober 2020 - Mind Cure Health Inc. (CSE:MCUR) ("Mind Cure" oder das "Unternehmen") freut sich, heute die Aufnahme von Dr. Dan Engle in den wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens bekannt zu geben. Dr. Dan Engle ist ein weltbekannter Mediziner sowohl in Bereich der Psychiatrie als auch der Neurologie und sitzt an der Spitze der psychedelischen Forschung und des Hochleistungsstrainings. In seiner gegenwärtigen Praxis verbindet er funktionelle Medizin mit integrativer Psychiatrie, um die Grundlagen der regenerativen Gesundheit zu verbessern. Er dient zudem als medizinischer Direktor am Kuya Institute for Transformational Medicine.

In seiner Rolle als wissenschaftlicher Berater wird Dr. Dan Engle zur Arbeit von Mind Cure im Bereich der psychedelischen Forschung, Behandlung und Integration beitragen. "Ich freue mich sehr, Mind Cure bei seiner Aufgabe zu unterstützen, die Entwicklung der Art und Weise zu fördern, wie psychische Gesundheit behandelt wird", sagte Dr. Dan Engle. "Durch transformative Medizin, Technologie und Therapielösungen gibt es einen besseren Weg nach vorn. Ich freue mich darauf, ihn gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat und dem Managementteam von Mind Cure aufzubauen. Dies ist eine aufregende Zeit, um diese neue medizinische Bewegung mitzugestalten", sagte Dr. Dan Engle.

Dr. Dan Engle wird einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten von Mind Cure leisten: Produktforschung und -definierung, Technologieintegration und klinische Forschung. Er hat tiefe Einblicke in Produktkandidaten durch seine Zeit, die er an der Basis in heilenden Gemeinschaften und in seiner Patientenpraxis verbracht hat. Darüber hinaus verfügt er über branchenführende Erfahrung mit der Anwendbarkeit von Technologie und wie sie der Förderung psychedelischer Arbeit von der Forschung bis hin zur Integration dienlich sein kann.

Philip Tapley, der Vorsitzende, Präsident und CEO, sagte dazu: "Wir werden in hohem Masse von Dr. Dan Engles Erfahrung und Expertise in der Behandlung psychischer Gesundheit profitieren. Er versteht sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft von Grund auf und hätte mit jedem Unternehmen in diesem Bereich zusammenarbeiten können. Die Tatsache, dass er dem Beirat von Mind Cure beitritt, bestätigt unseren Fokus auf den richtigen Aufbau unseres wissenschaftlichen Teams und unserer Geschäftstätigkeit".

"Dr. Dan Engle zu Mind Cure zu holen, ist nicht nur eine Ehre, sondern ein entscheidender Moment für uns, da wir unser Team mit hoch angesehenen, sehr erfahrenen und innovativen Führungskräften aus der psychedelischen Forschung aufbauen, die als Teil des Mind Cure-Teams die Revolution in der psychiatrischen Versorgung vorantreiben werden", sagte Kelsey Ramsden, COO von Mind Cure. "Wir können es kaum erwarten, zu zeigen, was seine Brillanz und Erfahrung mit den sich bietenden Möglichkeiten machen wird".

Mind Cure ist davon überzeugt, dass der Raum der psychischen Gesundheit für eine Transformation bereit ist und dass Innovation und Investitionen zu einem großen Umbruch in der Art und Weise führen werden, wie psychische Gesundheit behandelt wird. Mind Cure beabsichtigt, seine Untersuchungen zu neuen Produktkandidaten und Behandlungen, die bei der Behandlung der psychischen Gesundheit wirksam sind, fortzusetzen. Diese neuen Produktkandidaten reichen von Nootropika über psychoaktive Produkte bis hin zu psychedelischen Substanzen.

Über Dr. Dan Engle

Dr. Dan Engle ist weltbekannt für seine Spezialisierungen in Psychiatrie und Neurologie. Mit einem Hintergrund in integrativer Psychiatrie, neurokognitiver Wiederherstellung, Spitzenleistungsmedizin und psychedelischer Forschung hilft Dr. Dan Engle Menschen dabei, von Krankheit und Trauma zu Gesundheit und Glück zu gelangen. Sein transdisziplinärer Ansatz konzentriert sich auf die Heilung des Körpers und des Gehirns, des Herzens und des Geistes und schließlich auf die Integration des Geistes, um dem Einzelnen zu helfen, alle Aspekte der Gesundheit für eine nachhaltige Erfüllung zu optimieren.

Er erhielt sein Medizindiplom an der University of Texas in San Antonio, seine Facharztausbildung in Psychiatrie an der University of Colorado in Denver und ein Stipendium für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Oregon Health and Sciences University. Dan hat auch mehrere medizinische Direktorenposten inne, ist der medizinische Direktor des Kuya Institute for Transformational Medicine und ehemaliger medizinischer Direktor mehrerer der in Arizona führenden Sedona Heilungszentren.

Zu seinen Programmen gehören Freedom From Meds, ein umfassendes und integratives Toolkit für den erfolgreichen Übergang von psychiatrischen Medikamenten, das Concussion Repair Manual, das die Rückkehr zur optimalen Funktion nach einer Gehirnerschütterung und traumatischen Hirnverletzung erleichtert, BOLD - Brain Optimization and Lifestyle Design - ein Coaching-Programm zur Maximierung der Gehirngesundheit und der kognitiven Leistungsfähigkeit und Full Spectrum Medicine, eine Forschungs-, Bildungs- und Advocacy-Plattform, die Pionierarbeit für die zukünftigen psychiatrischen Heilungszentren leistet, in denen Bewusstseinserweiterungs-Tools zur Heilung der Ursache und zur totalen Transformation des Lebens eingesetzt werden.

Über Mind Cure Health Inc.

Mind Cure ist ein Unternehmen das im Bereich der psychischen Gesundheit und Wellness aktiv ist und dort das Ziel hat, Produkte zu identifizieren, zu entwickeln und zu vermarkten, die Leiden lindern, die Produktivität steigern und die psychische Gesundheit verbessern können. Es ist das therapeutische Potenzial welches von Nootropika, psychoaktiven Produkten und psychedelischen Substanzen zur Behandlung von zahlreichen psychischen Leiden auf dieser Welt ausgeht, das zur Gründung von Mind Cure geführt hat.





