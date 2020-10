DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet und damit einen positiven Start in das Schlussquartal verzeichnet. Teilnehmer sprachen von einer "Verschnaufpause" des Marktes. Es bleibe eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren, hieß es. Neben den weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und dem Ringen von Republikanern und Demokraten um ein neues US-Hilfspaket trete nun auch der Brexit wieder stärker in den Fokus. Wegen der geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag hat die EU ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien eingeleitet.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 10.238 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,12 (zuvor: 47,78) Millionen Aktien.

Leicht stützend wirkten erneut überzeugende US-Konjunkturdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahm in der vergangenen Woche deutlicher ab als erwartet. Zusammen mit dem überraschend starken ADP-Arbeitsmarktbericht für September vom Mittwoch stimmen die wöchentlichen Daten optimistisch für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Die persönlichen Ausgaben stiegen im August etwas stärker als von Ökonomen vorhergesagt, obwohl die Einkommen etwas deutlicher zurückgingen. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe legte im September etwas weniger stark zu als erwartet, lag allerdings klar im expansiven Bereich. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 55,4 (Vormonat: 56,0), während die Ökonomen mit einem Anstieg auf 56,3 gerechnet hatten.

Bei den Einzelwerten verbesserte sich die Novartis-Aktie um 0,6 Prozent. Der Pharma-Konzern hat weitere Daten zur Gentherapie Zolgensma vorgelegt, mit denen die Wirksamkeit der Behandlung bei Patienten mit der genetisch bedingten Muskelkrankheit Spinale Muskelatrophie bestätigt wurde. Die Papiere von Nestle gewannen 0,7 Prozent und die Titel von Roche zeigten sich unverändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.