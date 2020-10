DJ Opposition: Scheuer muss nach Aussage der Maut-Betreiber zurücktreten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Befragung von Zeugen zum Pkw-Maut-Debakel hat die Opposition den Rücktritt von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gefordert. Drei Vertreter der Maut-Firmen CTS Eventim, Kapsch Trafficcom und die Firma Autoticket hatten zuvor im Maut-Untersuchungsausschuss Scheuers Darstellung zur Einrichtung der Pkw-Maut widersprochen.

So habe man dem Minister im Herbst 2018 vorgeschlagen, die Mautverträge erst nach dem anstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Rechtskonformität zu unterzeichnen. Ein Beweggrund sei gewesen, dass das Projekt teurer geworden wäre als die vom Bundestag genehmigte Summe, erklärten die Chefs von den drei Unternehmen am Donnerstag im Untersuchungsausschuss. Scheuer hat vor dem Parlament bestritten, dass es dies Angebot gegeben habe.

"Ein Minister mit Anstand wäre schon längst zurückgetreten", sagte der Grünen-Abgeordnete Stephan Kühn am Donnerstag. "Der Minister hat mit Biegen und Brechen sein Prestigeprojekt retten wollen."

Der FDP-Obmann Christian Jung betonte, die Aussagen der beiden Zeugen lasse "einen atemlos zurück". Scheuer habe "die Unwahrheit" gesagt, so der Abgeordnete. Bundeskanzlerin Angela Merkel müsse ihn entlassen.

Der Obmann im Untersuchungsausschuss für die Unionsfraktion, Ulrich Lange, sagte hingegen, es stehe Scheuers Aussage gegen die von CTS Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg und Volker Schneble, Geschäftsführer des Betreiberunternehmens Autoticket.

Es müsse bewiesen werden, dass es dieses Angebot zur Verschiebung gegeben habe. Aber es gebe keine Vermerke zu dem Angebot in den beim Bundestag eingereichten Dokumenten der Unternehmen.

Habe von Deutschland Vertragstreue erwartet

Der Maut-Untersuchungsausschuss will aufklären, ob Scheuer gegen das Haushalts- und Vergaberecht verstoßen und das Parlament belogen habe. Der Ausschuss beschäftigt sich mit Scheuers Entscheidung, bereits im Herbst 2018 mit den Betreiberfirmen Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut abgeschlossen zu haben, obwohl der EuGH noch nicht sein Urteil zu deren Rechtmäßigkeit gefällt hatte. Im Sommer 2019 wurde sie dann vom EuGH gestoppt und als ausländerdiskriminierend bezeichnet.

Der Bund kündigte daraufhin die Verträge mit Kapsch Trafficcom und CTS Eventim, die für die Maut die Gemeinschaftsfirma Autoticket gegründet hatten. Als Grund wurden auch Mängel bei den Betreiberfirmen angegeben. Diese fordern im Gegenzug 560 Millionen Euro an Schadensersatz. Der Bund bestreitet das Recht darauf.

Georg Kapsch, Vorstandsvorsitzender von Kapsch Trafficcom, sagte in der Anhörung, dass er "ziemlich verärgert" gewesen sei, dass die Mautverträge nach dem EuGH-Urteil gekündigt worden seien. Es sei "offensichtlich" gewesen, dass die Gründe für die Kündigung "vorgeschoben" waren. Denn beim Projekt sei alles reibungslos verlaufen.

Er habe Geschäfte mit vielen Ländern gemacht. "Ich habe in Deutschland am wenigsten erwartet, dass man sich nicht vertragstreu verhält", so Kapsch.

