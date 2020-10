The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2020





ISIN Name

CA86071P1071 STILLCANNA INC.

US040114GK09 ARGENTINA 2038 PAR

US040114HQ69 ARGENTINA 18/28

US3842781078 GRAF INDUSTRIAL DL-,0001

US3842782068 VELODYNE LIDAR INC. UTS

US45773Y1055 INNERWORKINGS INC.DL-0001

US60877T1007 MOMENTA PHARMAC. DL-,0001

VGG2956M1041 8I ENTERPRISES ACQUISIT,

XS0205537581 ARGENTINA 05/38 PAR

