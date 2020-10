(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.10.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich. Qiagen und BioFrontera stiegen, während MorphoSys einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen mussten. An der Wall Street zieht der Sektor an. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 12.730 Punkte. Hier ging es für Infineon, Continental und RWE nach oben. Bayer, Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...