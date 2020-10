Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, der weltweite Marktführer im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit der E-Sport-Organisation Fnatic (http://fnatic.com/) bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die beiden Unternehmen eine Vielzahl von Inhalten produzieren, darunter Produktrezensionen, Videokooperationen und soziales Engagement, jeweils mit Blick auf Hisense-Geräte und die prominenten Teams von Fnatic."Wir freuen uns, mit Fnatic, einer der weltweit führenden E-Sport-Organisationen, zusammenzuarbeiten, um den Fans von Fnatic und E-Sport eine bessere Lebensqualität zu bieten", sagte Alex Zhu, der Vizepräsident von Hisense International. "Wir hoffen, Hisense Fernseh- und Haushaltsgeräte wirklich zu ihrem Freund und einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens zu machen, indem wir ständig die Bedürfnisse der Fans ermitteln, so dass sie sich darauf konzentrieren können, jeden Moment der E-Sport-Games zu genießen. Unterstützt durch das einzigartige VIDAA-Betriebssystem, das bei Hisense TV vorgestellt wurde, sind wir bestrebt, den Fans mehr E-Sport-Inhalte und Fnatic-Content auf unsere großen Bildschirme zu bringen."Hisense liefert zuverlässige intelligente Haushaltsgeräte, wie Fernseher, Kühlschränke, Klimageräte, Waschmaschinen, Küchengeräte und vieles mehr, die den Anforderungen moderner Verbraucher entsprechen. Als Teil der Vereinbarung werden alle Fnatic-Einrichtungen mit Hisense-Produkten modernisiert. Fnatic wird auch Zugang zum globalen Kundennetzwerk von Hisense haben, was ein breiteres Publikum und das Potenzial zum Aufbau einer stärkeren Fangemeinde ermöglicht. Diese Partnerschaft stellt einen weiteren strategischen Meilenstein bei der weiteren Expansion von Fnatic nach China dar."Wir sind stolz darauf, mit Hisense zusammenzuarbeiten, einem zukunftsorientierten, innovativen Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Freude in die Häuser von Millionen von Familien zu bringen", erklärte Sam Mathews, Gründer und CEO von Fnatic. "Als vertrauenswürdiger Partner freuen wir uns, diese Zusammenarbeit mit unseren Fans, Spielern und Kreativen zu teilen."Informationen zu HisenseHisense wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China. In den vergangenen 51 Jahren hat sich Hisense stets an den Grundwerten "Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" orientiert. Das Tätigkeitsfeld umfasst Bereiche wie Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente IT-Informationen und moderne Dienstleistungsindustrien. Hisense hat 54 Unternehmen und Niederlassungen im Ausland, 14 internationale High-End-Produktionsstätten und 17 F&E-Zentren weltweit aufgebaut, mit dem alleinigen Ziel, erstklassige und erschwingliche Produkte zu liefern, die das Leben der Verbraucher verbessern.Informationen zu FnaticFnatic ist eine globale E-Sport-Unterhaltungsmarke mit Hauptsitz in London, die sich darauf konzentriert, Spieler und Kreative aufzuspüren, zu fördern und zu unterstützen. Seit der Gründung im Jahr 2004 durch Sam Mathews haben Fnatic-Teams mehr als 200 Meisterschaften in 30 verschiedenen Spielen gewonnen. Angetrieben von der Unterhaltungskultur ist Fnatic der Kanal, über den die zukunftsorientiertesten Marken mit jungen Menschen kommunizieren. Über Niederlassungen und Einrichtungen in Städten zwischen Los Angeles und Tokio bietet Fnatic branchenführende Inhalte, Erfahrungen und Aktivierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Fnatic.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1294843/Hisense_Announces_Global_Partnership_With_Fnatic_Esports_Organization.jpgOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/4722946