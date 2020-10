Der Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG) hat seine Erntebilanz veröffentlicht. Demnach wird bei Äpfeln in diesem Jahr eine gute Ernte erwartet. In Deutschland geht man von rund 951.000 Tonnen aus; das sind rund 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Frühapfelernte ist bereits abgeschlossen, die Haupternte ist in vollem Gange. Bildquelle: Shutterstock.com Die Erntemenge der...

Den vollständigen Artikel lesen ...