TOKIO (dpa-AFX) - Nach einer schweren technischen Panne an der Aktienbörse in Tokio ist am Freitag wieder normal gehandelt worden. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte startete mit moderaten Gewinnen, nachdem der Handel am Vortag wegen eines Hardware-Defekts für den gesamten Tag ausgesetzt worden war.

Der Börsenbetreiber Japan Exchange Group Inc entschuldigte sich am Freitag erneut für die schwerste technische Panne, den der Deutsche-Börse-Konkurrent bislang erlebte. Auch das automatische Back-Up-System hatte versagt. Man habe die fehlerhafte Hardware an den Entwickler Fujitsu zur weiteren Untersuchung zurückgegeben und durch neue Technik ersetzt, hieß es.

2005 hatte die Japan Exchange Group einmal den Handel aller Aktien wegen einer Technikpanne für viereinhalb Stunden stoppen müssen. In den Jahren danach hatte der Betreiber immer wieder technische Probleme, die aber nie zur Aussetzung des kompletten Aktienhandels geführt hatten. 2010 führte die Börse dann ein neues Handelssystem ein, das aber nicht alle Probleme lösen konnte. Auch in den Jahren danach kam es immer wieder zu Pannen, aber nicht in diesem Ausmaß./ln/DP/zb