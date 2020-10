BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Krise spricht sich der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft dafür aus, an Weihnachtsfeiern in Unternehmen festzuhalten - sofern die Hygieneregeln dies zulassen. "Gerade nach den corona-bedingten Einschränkungen, beispielsweise durch Homeoffice, ist es wichtig, das Wir-Gefühl im Betrieb wieder zu stärken", sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven der Deutschen Presse-Agentur. Das gehe nicht digital. "Gemeinsame Weihnachtsfeiern können hierzu beitragen", sagte Ohoven.

Mittelständische Unternehmen zeichneten sich durch eine familiäre Atmosphäre aus. "Die Firmeninhaber kennen ihre Mitarbeiter und teilweise auch deren Familien persönlich - und umgekehrt", sagte Ohoven. Der Verband plädiere daher für Weihnachtsfeiern - unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. "Und wenn es im eigenen Betrieb nicht möglich ist, bleibt als bewährte Alternative die Weihnachtsfeier in einem Restaurant", so der Verbandpräsident.

Knapp drei Monate vor dem Fest rechnet die Veranstaltungsbranche angesichts der Corona-Pandemie allerdings mit massiven Einbußen im Weihnachtsgeschäft. In größeren und mittelständischen Unternehmen seien bislang nur wenige Weihnachtsfeiern geplant, beklagte der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO). "In diesem Jahr geht die Zahl der Weihnachtsfeiern in den meisten Unternehmen gegen Null", sagt der VDVO-Vorstandsvorsitzende Bernd Fritzges. Viele Firmen hätten Buchungen storniert oder von vornerein auf Feiern verzichtet. Auch Catering-Betriebe melden einen Einbruch beim Weihnachtsgeschäft./len/DP/zb