Zwei Ereignisse lassen den DAX weiter abhaltend reagieren: Das nächste US-Stimulus-Paket ist noch nicht verabschiedet und die US-Arbeitsmarktstatistik steht heute an. Was zeigt das Chartbild an Chancen auf? Verhaltener Donnerstag im DAX Nach einem relativ stabilen Ausklang des Septembers, der statistisch die Punkte erfüllte: Hohe VolaKursverluste Startete der Oktober erst einmal verhalten. Das Thema Stimulus aus den USA, welches nun doch noch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...