Die aktuell längste Serie: AMS mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.55%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Donnerstag Manz mit 14,88% auf 27,80 (1184% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 24,11%) vor Infineon mit 7,59% auf 25,95 (176% Vol.; 1W 10,64%) und JinkoSolar mit 7,49% auf 42,74 (512% Vol.; 1W 30,19%). Die Tagesverlierer: Bayer mit -13,07% auf 46,34 (398% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,83%), Kapsch TrafficCom mit -5,26% auf 11,70 (148% Vol.; 1W 0,86%), ThyssenKrupp mit -4,68% auf 4,11 (61% Vol.; 1W -10,92%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (9457,96 Mio.), Pinterest (2729,5) und Berkshire Hathaway (2017,98) ....

