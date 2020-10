Mit deutlichem Abstand war die Bayer-Aktie gestern die am häufigsten gehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. Das Unternehmen vermeldete gestern Abend, dass der Umsatz im Jahr 2021 auf dem Niveau von 2020 liegen wird und das Ergebnis währungsbereinigt sogar darunter. Die Anleger nehmen die Meldung anscheinend zum Anlass, sich von Bayer zu trennen. Für die Aktie ging es abwärts bis auf 46,99 Euro. Das bisherige Jahrestief in der Aktie war am 16. März bei 45 Euro. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

