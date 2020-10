DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Koreanischen Erntedankfests (Chuseok) geschlossen.

FREITAG: In Hongkong findet wegen des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

FREITAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte er selbst via Twitter mit. Auch bei seiner Ehefrau wurde das Virus festgestellt. "Wir werden unseren Quarantäne- und Genesungsprozess unverzüglich beginnen. Wir kommen zusammen da durch!" twitterte Trump. Dass er und seine Frau sich in Isolation begeben würden, hatte der US-Präsident bereits kurz zuvor bekanntgegeben, ohne dass die Resultate ihrer Tests zu diesem Zeitpunkt schon vorgelegen hatten. Er begründete dies damit, dass seine enge Mitarbeiterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden war. Hicks hatte Trump in den vergangenen Tagen bei Wahlkampfreisen begleitet.

TAGESTHEMA II

Der US-Arbeitsmarkt erholt sich von der Corona-Krise, doch die Dynamik hat sich zuletzt abgeschwächt. Volkswirte prognostizieren für September einen Zuwachs von 800.000 Stellen, nachdem es im August ein Plus von 1,4 Millionen gegeben hatte. Die Arbeitslosenquote dürfte von 8,4 auf 8,2 Prozent sinken. Der US-Arbeitsmarkt hat seit vier Monaten nach dem dramatischen Einbruch zu Beginn der Pandemie Arbeitsplätze geschaffen und dazu beigetragen, die Arbeitslosenquote von fast 15 Prozent im April auf 8,4 Prozent im August zu senken. Doch das Tempo der Zuwächse hat sich in letzter Zeit verlangsamt, und die bereits verfügbaren Jobdaten für September deuten auf eine anhaltende Abkühlung hin. Ein Grund dafür ist, dass der Personalabbau in hohem Maße fortgesetzt wurde. Einige Arbeitgeber, die zu Beginn der Krise an ihren Beschäftigten festgehalten haben, reduzieren nun aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage ihren Personalbestand.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +800.000 gg Vm zuvor: +1.371.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,2% zuvor: 8,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,37% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +6,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 79,0 1. Umfrage: 78,9 zuvor: 74,1

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.324,50 -1,59% Nasdaq-100-Indikation 11.371,50 -1,91% Nikkei-225 22.964,67 -0,95% Hang-Seng-Index Feiertagspause Kospi Feiertagspause Shanghai-Composite Feiertagspause S&P/ASX 200 5.789,10 -1,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nach einerv zunächst in engen Grenzen uneinheitlichen Tendenz, haben die Indizes mit der Nachricht über die Corona-Infektion von US-Präsident Donal Trump ins Minus gedreht. Nach dem umfassendsten technikbedingten Handelsausfall seit der vollständigen Umstellung auf den computergestützten Handel 1999 am Vortag, verläuft das Geschäft in Tokio dabei wieder in geordneten Bahnen. In China, Hongkong und Südkorea pausiert der Handel wegen diverser Feiertage weiter, in Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai nach der sogenannten Goldenen Woche erst wieder ab Donnerstag. Unter den Einzelwerten bekommt die Aktie des Börsenbetreiber Japan Exchange Group die donnerstägliche Technikpanne mit einem Minus von 2,4 Prozent zu spüren.

US-NACHBÖRSE

Pool Corp profitierten nicht davon, dass sie am 7. Oktober in den S&P-500-Index aufgenommen werden im Tausch gegen E*Trade Financial. Letztere Aktie muss den Index verlassen, weil das Unternehmen gerade von Morgan Stanley übernommen wird. Pool Corp gaben um 1,1 Prozent nach, E*Trade um 0,7 Prozent. Tesla verloren 1,2 Prozent. Dass die Aktie des Elektroautobauers bei der jüngsten Aktualisierung der S&P-500-Zusammensetzung im September für viele Marktteilnehmer überraschend leer ausgegangen war, hatte den Kurs damals kräftig belastet. Nun wurde Tesla erneut nicht berücksichtigt. Gesucht waren Aduro Biotech nach der Ankündigung nach der Zustimmung auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, mit der geplanten Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 ebenso fortfahren zu wollen wie mit der Fusion mit Chinook Therapeutics. Aduro legten um weitere 4,2 Prozent zu, nachdem sie zuvor bereits einen Satz um über 17 Prozent nach oben gemacht hatten. Um über 9 Prozent nach oben ging es für Nu Skin. Der Anbieter von Hautpflegeprodukten hatte den Umsatzausblick angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.816,90 0,13 35,20 -2,53 S&P-500 3.380,80 0,53 17,80 4,64 Nasdaq-Comp. 11.326,51 1,42 159,00 26,23 Nasdaq-100 11.583,20 1,45 165,14 32,64 Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 847 Mio 1.267 Mio Gewinner 2.079 1.620 Verlierer 958 1.426 unverändert 73 78

Etwas fester - Einerseits stützten überwiegend gute US-Konjunkturdaten die Stimmung, auf der anderen Seite belastete die schwindende Hoffnung auf ein neues Corona-Hilfspaket noch vor der US-Präsidentschaftswahl Anfang November. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahm in der vergangenen Woche deutlicher ab als erwartet. Zusammen mit dem überraschend starken ADP-Arbeitsmarktbericht für September vom Mittwoch stimmten die wöchentlichen Daten optimistisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Pepsico gewannen nach Vorlage der Quartalszahlen 1,6 Prozent. Der Kurs von Bed Bath & Beyond machte einen Satz um 25,1 Prozent. Im zweiten Geschäftsquartal setzte der Inneneinrichter mehr um und verdient auch mehr als erwartet. Erstmals seit dem vierten Quartal 2016 konnte das Unternehmen dabei den Umsatz auf bereinigter Basis wieder steigern.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -2,0 0,15 -107,3 5 Jahre 0,27 -0,3 0,28 -165,1 7 Jahre 0,46 -1,0 0,47 -179,0 10 Jahre 0,67 -0,9 0,68 -177,1 30 Jahre 1,45 0,1 1,45 -161,3

Die gute Stimmung für Aktien dämpfte zwischenzeitlich das Interesse am vermeintlich sicheren Hafen der US-Anleihen. Allerdings holten die Notierungen ihre Verluste im späten Verlauf wieder auf. Teilnehmer verwiesen auf Anzeichen, dass es zu keiner Einigung über ein neues Hilfspaket in den USA kommen könnte. Für die Zehnjahresrendite ging es um 0,9 Basispunkte auf 0,67 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1721 -0,2% 1,1746 1,1747 +4,5% EUR/JPY 123,11 -0,7% 123,98 123,90 +1,0% EUR/GBP 0,9106 -0,1% 0,9115 0,9077 +7,6% GBP/USD 1,2871 -0,1% 1,2883 1,2939 -2,9% USD/JPY 105,07 -0,5% 105,55 105,50 -3,3% USD/KRW 1166,60 +0,3% 1162,98 1163,29 +1,0% USD/CNH 6,7668 +0,2% 6,7500 6,7414 -2,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7141 -0,6% 0,7185 0,7195 +1,9% NZD/USD 0,6627 -0,4% 0,6588 0,6637 -1,5% Bitcoin BTC/USD 10.434,95 -1,4% 10.588,04 10.828,76 +44,7%

Der Dollar, in Krisenzeiten als Fluchtwährung gesucht, wurde verkauft. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1749 Dollar. Weiter unter Druck stand das Pfund. Wegen der geplanten einseitigen Änderung am Brexit-Vertrag hat die EU nun ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien gestartet, was die Stimmung für die britische Währung zusätzlich belastete. Zum Dollar fiel das Pfund von rund 1,2950 Dollar auf 1,2892. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag zieht der Dollar ebenso an wie der Yen, die beide als sichere Häfen geten. Hintergrund ist die Nachricht über die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,60 38,72 -2,9% -1,12 -33,9% Brent/ICE 39,84 40,93 -2,7% -1,09 -35,0%

Die Ölpreise fielen im US-Handel auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Erneut belastete laut Händlern das Überangebot. Dazu kamen wieder steigende Sorgen in Bezug auf die globale Erholung der Konjunktur. Beobachter verwiesen auch auf eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Opec-Staaten ihre Ölförderung im September um 160.000 Barrel pro Tag erhöht haben. Ursächlich dafür seien Libyen und Iran, die von den vereinbarten Fördermengenkürzungen ausgenommen seien. Ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 3,9 Prozent auf 38,67 Dollar. Brent gab um 3,3 Prozent auf 40,90 Dollar nach. Im asiatischen Geschäft am Freitag fallen die Preise weiter, belastet von der Nachricht über die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump.

