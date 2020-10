Zum Teufel mit Krediten - Gute Egoisten machen sich nicht erpressbar

Als Egoist nehmen Sie immer, so viel Sie bekommen können. So lange, bis Ihnen jemand Einhalt gebietet und eine rote Linie zieht. Um das Maximum aus einer Situation für sich herauszuholen, dürfen Sie deshalb nie erpressbar sein. Denn dann hat die Gegenseite keine Argumente, Sie in eine bestimmte Richtung zu drängen oder Zugeständnisse einzufordern.

Eines der stärksten Abhängigkeiten, in die sich Menschen freiwillig begeben können, sind Kredite. Kredite sind etwas für ungeduldige Menschen, die etwas sofort haben wollen, das Sie sich eigentlich gar nicht leisten können - bzw. noch nicht leisten können. Trotzdem fallen jeden Tag Millionen von Menschen auf den Trick der Finanzindustrie herein, etwas sofort haben zu können, das sie sich eigentlich gar nicht leisten können.

