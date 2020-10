NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo vor Quartalszahlen von 14,50 auf 17,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die meisten Autozulieferer sollten die Erwartungen übertreffen, da die Pkw-Produktion überraschend gut ausgefallen sei, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngst gestiegenen Aktienkurse ließen aber vermuten, dass auch die Schätzungen der langfristig orientierten Analysten bereits gestiegen seien. Für weitere Kurszuwächse müssten die Konsensschätzungen deshalb schon deutlich übertroffen werden und die Ziele für 2021 sichtbar steigen. Für Valeo bleibt Gommel vorsichtig - die Franzosen dürften lediglich im Rahmen der Unternehmensziele abschneiden./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

