Die toxikologischen Auswirkungen der Exposition gegenüber Wirkstoffen in der Pharmaindustrie sind bekannt. Hier wurden auch erstmals die genauen Grenzwerte für die zulässige Staubbelastung am Arbeitsplatz (OEL - Occupational Exposure Limit) festgelegt. Aber auch in anderen Industrien wie der chemischen Industrie oder der Biotechnologie gewinnt das Thema Arbeitshygiene zunehmend an Bedeutung. In diesen Industrien kommen verschiedene Produktionsprozesse zum Einsatz, die zur Bildung von Staubpartikeln führen können. Überall dort, wo der Reststaub prozess- oder gesundheitsbedingt nicht erwünscht ist, muss er zuverlässig beseitigt werden.

Die praktischste und am häufigsten verwendete Lösung ist das Abscheiden von Staub aus dem Luftstrom. Vor dem Freisetzen in die Umgebung wird die Luft dabei durch eine Entstaubungsfilteranlage geführt. Deren zuverlässige und kontinuierliche Funktion ist von größter Bedeutung, um sowohl die Arbeitsplatzsicherheit als auch die Reinhaltung der Umwelt sicherzustellen. Eine solche Anlage sollte daher als unverzichtbarer Bestandteil der Produktionslinie betrachtet werden. Unabhängig von der anfallenden Staubmenge in der verarbeiteten Luft erfordern Filteranlagen periodische Arbeiten, bei denen Bediener potenziell gefährlichen Substanzen ausgesetzt sind. Die wichtigsten dieser Arbeitsschritte sind der Staubaustrag und das Entleeren von Staubbehältern sowie der Austausch verstopfter Filterelemente.

Das schwächste Glied

Mit sinkenden zulässigen OEL-Werten werden Lösungen, die bei der Handhabung der Entstaubungsanlage ein angemessenes Maß an Containment bieten, immer komplexer. Dies gilt besonders für Anforderungen im Bereich von 10 µg/m3 und weniger, wo sich der Entwurf und die Umsetzung zuverlässiger und sicherer Containment-Lösungen als technisch sehr aufwendig erweisen. Aber auch hier gilt, dass eine Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Letztendlich sind es die Endbenutzer, also Techniker und das Wartungspersonal, die dafür ...

