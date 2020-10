NESG SW - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,97%UBSG SW - Ins Paradeplatz: UBS: Jetzt kommt 0,75% Strafzins ab 100'000 Fr. IIA AV - Immofinanz ernennt Breiteneder zur AR-Chefin;Knap geht vorzeitig GLJ - *Grenke: Deckungsbeitrag 1 (DB1) 3Q bei 65,9 (Vj 86,5) Mio EUR, Leasing-Neugeschäft 3Q bei 517,6 Mio Euro / -24,6%TKA - Thyssenkrupp wählt Banken für Spartenverkäufe aus: Kreise9TS - Tubesolar plant Kapitalerhöhung, Listing in Düsseldorf, MünchenVAR1 - Varta macht Hessenberger zum neuen Finanzchef per 1. Januar VOW3 - BlackRock sieht bei VW-Aufsichtsrat Governance-Rückschritte HEN3 - - Henkel will die bisherigen Aktivitäten in Sachen grüne Finanzierungen ausweiten. "Wir werden in der Zukunft sicherlich noch mehr Green-Finance-Instrumente nutzen", kündigte der seit Januar ...

