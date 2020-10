Heidelberg (ots) - Bei den Vorlieben für Automarken gibt es einige deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Für die Kfz-Versicherung zahlen ostdeutsche Autofahrer rund 50 Euro weniger im Jahr.Mehr Skoda, weniger BMW und Mercedes-Benz6,5 Prozent der ostdeutschen Verivox-Kunden versichern einen Skoda, unter den westdeutschen sind es nur 3,7 Prozent. Bei kaum einer anderen Marke ist das Gefälle größer. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Autofahrer im Osten dem tschechischen Hersteller treu, dessen Modelle schon auf den Straßen der DDR unterwegs waren.Deutlich geringer ist im Osten der Marktanteil von BMW - 5,8 Prozent im Vergleich zu 8,8 Prozent im Westen. Ein ähnlicher Unterschied besteht auch bei Mercedes-Benz.Autos auf deutschen Straßen sind im Schnitt fast 10 Jahre alt. Ost (9,8 Jahre) und West (9,9 Jahre) liegen nahezu gleichauf. Der Kaufpreis der Fahrzeuge im Osten war aber mit 23.100 Euro vier Prozent niedriger als im Westen, ein Hinweis auf das weiter bestehende Einkommensgefälle. Dafür ist der Anteil der SUV im Osten leicht höher. Denn: Wo mehr Ältere leben, werden auch mehr SUV gekauft.Kfz-Versicherung elf Prozent günstigerFür ihre Kfz-Versicherung müssen die ostdeutschen Autofahrer nicht so tief in die Tasche greifen. Sie zahlen im Schnitt elf Prozent (rund 50 Euro) weniger als im Westen. "Das liegt besonders daran, dass die ostdeutschen Landkreise sehr günstig bei den Haftpflicht-Regionalklassen eingestuft sind", erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Ein Hinweis darauf, dass in den oft dünner besiedelten Regionen weniger Unfälle passieren.MethodikIn die Auswertung flossen alle bei Verivox abgeschlossenen Kfz-Versicherungen der vergangenen 12 Monate ein. Es handelt sich meist um privat genutzte Pkw. Fahrzeuge aus Berlin wurden im Ost-West-Vergleich nicht berücksichtigt.Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. Der kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vergleichs- und Wechselservice, umfassende Expertise und die transparente Darstellung von über 29.000 Tarifen sind die Markenzeichen von Verivox.Im Versicherungsbereich finden Verbraucher neben dem passenden Kfz-Tarif auch Angebote für 17 weitere Produkte aus den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen und können so mit Hilfe von Verivox wichtige Risiken absichern.Auf nationaler und europäischer Ebene engagiert sich Verivox seit vielen Jahren für besseren Verbraucherschutz und sucht den Dialog mit Behörden und Verbraucherschützern. Als erster Vertreter der deutschen Digitalwirtschaft haben die Tarifexperten von Verivox aktiv an der Ausarbeitung von EU-Kriterien für die Objektivität und Transparenz von Vergleichsportalen mitgewirkt sowie die Selbstverpflichtung zur Stärkung des Verbraucherschutzes auf digitalen Vergleichs- und Verbraucherplattformen unterzeichnet.Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Für das Unternehmen arbeiten heute rund 500 Menschen. In über 20 Jahren haben die Tarifexperten mehr als 8 Millionen Verbraucher kompetent beim Anbieterwechsel unterstützt und so für ihre Kunden mehr als 2 Milliarden Euro gespart.Pressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19139/4723035