Trump positiv auf Coronavirus getestet

US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte er selbst am Donnerstagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Auch bei seiner Ehefrau Melania wurde das neuartige Virus festgestellt. "Wir werden unseren Quarantäne- und Genesungsprozess unverzüglich beginnen. Wir kommen zusammen da durch!" twitterte Trump. Dass er und seine Frau sich in Isolation begeben würden, hatte der US-Präsident bereits kurz zuvor bekanntgegeben, ohne dass die Resultate ihrer Tests zu diesem Zeitpunkt schon vorgelegen hatten. Er begründete dies damit, dass seine enge Mitarbeiterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden war.

EZB intensiviert Arbeit an digitalem Euro für Bürger

Die Europäische Zentralbank (EZB) intensiviert ihre Arbeit an einem digitalen Euro für alle. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung weist die EZB darauf hin, dass sie einen umfassenden Bericht zur möglichen Emission eines digitalen Euro veröffentlicht habe. Laut EZB wäre der in Aussicht genommene digitale Euro eine elektronische Form des Euro, die wie Banknoten allen Bürgern und Unternehmen zur Verfügung stehen würde. "Er würde Bargeld ergänzen, nicht ersetzen, und das Eurosystem wird auf jeden Fall weiterhin Bargeld emittieren", heißt es in der Mitteilung.

Panetta: Sollten für digitalen Euro bereit sein

Der Euroraum muss sich nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta auf die Emission eines digitalen Euro vorbereiten. "Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass wir für die Emission eines digitalen Euro bereit sein müssen, wenn die Entwicklungen in unserem Umfeld das notwendig machen", schreibt Panetta in einem Blog auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Verweis auf den gerade veröffentlichten eines Task Force des Eurosystems.

US-Autoabsatz mit Silberstreif am Horizont - Porsche fährt vorweg

In dem ersten vollen Dreimonatszeitraum nach dem coronabedingten Lockdown in den USA zeigen die Autoverkäufe stärker als erhoffte Erholungstendenzen. Den Marktforschern von Edmunds zufolge dürften die US-Gesamtautoverkäufe im dritten Quartal zwar immer noch 11 Prozent unter dem Vorjahresquartal liegen, zum Vorquartal ist dies aber ein großer Sprung: Von April bis Ende Juni waren die Verkäufe um fast 31 Prozent eingebrochen. Von den deutschen Herstellern konnte Porsche dank des Marktstarts des elektrischen Taycans sogar ein Absatzplus erzielen.

Demokraten im US-Repräsententenhaus beschließen Stimuluspaket

Die Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus haben ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm durch das Repräsentantenhaus geboxt. Allerdings wird das Stimuluspaket im US-Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, nicht einmal beraten werden, Mehrheitsführer Mitch McConnell hat es bereits als zu teuer abgelehnt.

Bild: Unionsfraktion will Riester-Rente reformieren

Die Unionsfraktion im Bundestag will laut einem Zeitungsbericht die Riester-Rente noch in dieser Legislaturperiode reformieren. Wie die Bild-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf ein Konzeptpapier der Fraktion berichtet, ist unter anderem eine höhere Förderquote für Sparer vorgesehen. Ab einem jährlichen Sparbetrag von 437,50 Euro soll jeder angesparte Euro demnach künftig mit 40 Cent vom Staat gefördert werden.

Scheuer und Mautbetreiber widersprechen sich in entscheidenden Fragen

Im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Maut haben sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die Betreiberfirmen in zentralen Fragen widersprochen. Firmenvertreter sagten in der bis tief in die Nacht zum Freitag fortdauernden Marathonsitzung aus, sie hätten Scheuer bei einem Treffen im November 2018 angeboten, die Unterzeichnung der Mautverträge bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu verschieben. Sie brachten Scheuer damit stark unter Druck. Der Minister wies die Darstellungen vehement zurück.

2.673 neue Infektionen mit Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 294.395 angegeben - ein Plus von 2.673 seit dem Vortag.

Paris droht ab Montag höchste Corona-Warnstufe

Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen droht in Paris ab Montag die Ausrufung der höchsten Warnstufe. Damit könnten ab Wochenbeginn alle Bars geschlossen sowie zum Verzicht auf Familienfeiern aufgerufen werden, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag in seinem wöchentlichen Lagebericht. In ganz Frankreich wurden nach seinen Angaben erneut mehr als 15.000 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden registriert - knapp unter dem Höchststand von mehr als 16.000 aus der vergangenen Woche.

Russland will sich im Konflikt um Berg-Karabach eng mit der Türkei abstimmen

Russland hat nach eigenen Angaben mit der Türkei vereinbart, sich im Konflikt um die umstrittene Kaukasusregion Berg-Karabach eng abzustimmen. Wie das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte, bekräftigten der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu in einem Telefonat die Bereitschaft beider Länder für eine "enge Abstimmung", um die "Lage zu stabilisieren".

Macron attackiert Ankara wegen angeblicher Dschihadisten im Südkaukausus

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Regierung in Ankara aufgefordert, Aufklärung über die mutmaßliche Verlegung von dschihadistischen Kämpfern aus Syrien nach Berg-Karabach zu schaffen. Damit sei "eine rote Linie überschritten worden", sagte Macron.

EU-Gipfel einigt sich nach hartem Ringen zu Türkei und Belarus

Nach stundenlangem Ringen hat sich der EU-Gipfel auf die Verhängung der seit Wochen blockierten Sanktionen zu Belarus und eine gemeinsame Position im Konflikt mit der Türkei um Erdgas-Bohrungen im Ost-Mittelmeer geeinigt. Zypern gab in der Nacht zum Freitag sein Veto gegen die Belarus-Strafmaßnahmen auf. Die Staats- und Regierungschefs akzeptierten dafür eine Drohung mit Sanktionen gegen die Türkei.

Merkel sieht Gipfel-Einigung zu Türkei und Belarus als "großen Fortschritt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung des EU-Gipfels auf Sanktionen zu Belarus und eine gemeinsame Haltung zur Türkei als "großen Fortschritt" begrüßt. Die Staats- und Regierungschefs hätten eine "umfangreiche, manchmal auch schwierige Diskussion" geführt, sagte Merkel nach dem ersten Gipfeltag in der Nacht zum Freitag in Brüssel. "Aber wir haben uns zusammengerauft und können auf Ergebnisse hinweisen."

EU-Gipfel verurteilt Giftanschlag auf Nawalny

Der EU-Gipfel hat den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verurteilt. "Wir verurteilen den Einsatz einer militärischen Chemiewaffe", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Freitag in Brüssel. Dies verstoße gegen internationales Recht.

Nawalny verlangt von Moskau Beweise für CIA-Vorwurf

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat von der russischen Regierung Beweise für den Vorwurf gefordert, dass er mit dem US-Geheimdienst CIA zusammenarbeite. "Ich verlange, dass die Beweise veröffentlicht werden", schrieb Nawalny am Donnerstag in Online-Netzwerken.

Merkel: Zusammenhalt in Deutschland weiter große Zukunftsaufgabe

30 Jahre nach der Wiedervereinigung hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Zusammenhalt in Deutschland für eine weiterhin große Zukunftsaufgabe. "Wir werden sehr viel Kraft für einen solchen Zusammenhalt aufbringen müssen", sagte Merkel in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

US-Gericht kippt Trump-Pläne für Visa-Stopp teilweise

Ein Bundesgericht in San Francisco hat das von der US-Regierung beschlossene Verbot bestimmter Visa-Programme teilweise gekippt, mit denen US-Unternehmen Einreisegenehmigungen für im Ausland angeworbene Mitarbeiter erhalten können.

Trump sträubt sich gegen Regelverschärfungen bei Fernsehduellen

US-Präsident Donald Trump sträubt sich nach dem chaotischen ersten Fernsehduell mit seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden gegen Regeländerungen bei den Debatten. "Warum sollte ich der Debatten-Kommission erlauben, die Regeln für die zweite und dritte Debatte zu ändern, wenn ich die erste so leicht gewonnen habe?", schrieb der Republikaner am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

AUSTRALIEN

Aug Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -4,0% (PROG: -4,2%)

JAPAN

Arbeitslosenquote Aug 3,0% (PROG: 3,0%)

