DJ BA-Chef Scheele stellt Arbeitsagentur auf Pleitewelle ein

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsagentur, Detlef Scheele, stellt seine Behörde angesichts der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht bereits auf eine große Pleitewelle ein. Das Haus bereite sich "auf den Ernstfall vor", sagte Scheele der Bild-Zeitung. "Wir qualifizieren gerade 250 Mitarbeiter zusätzlich, für den Fall, dass es zu einer größeren Pleitewelle käme."

Die Behörde habe darüber hinaus 1,6 Milliarden Euro für das Insolvenzgeld für 2021 eingeplant. "In diesem Jahr waren es nur 950 Millionen", so Scheele. Schon im laufenden Jahr sei die Zahl der Menschen, die Insolvenzgeld von der Behörde bezogen habe, höher gewesen als im Vorjahreszeitraum. "Wir haben dieses Jahr bislang 350 Millionen Euro mehr Insolvenzgeld auszahlen müssen als 2019, da waren es bis September rund 600 Millionen Euro. Allerdings bleibt abzuwarten, was passiert, wenn die Antragspflicht wieder einsetzt."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 03:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.