Die in Wien notierte Atrium European Real Estate gibt den Aktionären ein weiteres Update betreffend Geschäftsbetrieb und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie: Demnach seien 98 Prozent der Geschäfte in den Einkaufszentren geöffnet, die übrigen Geschäfte seien nach wie vor vom Handel ausgeschlossen (hauptsächlich Geschäfte in Russland), wie der Betreiber von Shopping-Center mitteilt. Die Besucherfrequenz und die Umsatzzahlen würden sich weiter verbessern und allmählich das Niveau von vor Covid-19 erreichen. Im August 2020 hätten die Umsatzzahlen 93 Prozent des Niveaus des Vorjahres erreicht und die Besucherfrequenz sei bei 77 Prozent gelegen. Die Quote der Einbringlichmachung der Mieterlöse betreffend nicht aufgeschobene ...

