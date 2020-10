Basel (ots) - Bereits anfangs August suchte Swisslos eine Swiss Lotto-Gewinnerin oder einen Swiss Lotto-Gewinner. Damals war der Schein im Puschlav gespielt worden. Diese Suche war unterdessen erfolgreich. Ganz knapp vor Auszahlende meldete sich eine glückliche Gewinnern aus dem benachbarten Veltlin. In der Zwischenzeit ist ihr der Betrag überwiesen worden.



Und schon wieder suchen wir die Besitzerin oder den Besitzer eines Spielscheins im Wert von einer Million Franken. Gespielt wurde dieser Schein am Samstag, 25. April 2020, um 16:24 Uhr, an der Verkaufsstelle Krainer-Da Rugna GmbH an der Thunstrasse in Muri bei Bern. Kurz danach, am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 18:09 Uhr, wurde der Schein an der gleichen Verkaufsstelle auf einen Gewinn hin kontrolliert und es wurde als Bestätigung eine Gewinneinforderungsquittung ausgedruckt. Auf diesen Anspruchsbeleg warten wir unterdessen seit fünf Monaten. Zeit bleibt noch bis am 24. Oktober 2020, um Mitternacht. Spätestens dann muss die Quittung bei Swisslos in Basel eingetroffen sein. Andernfalls verfällt der Gewinn.



Pressekontakt:



Willy Mesmer, Mediensprecher Swisslos, T +41 61 284 11 11, Ausserhalb

der Bürozeiten T +41 79 453 38 03, E-Mail media@swisslos.ch.



Original-Content von: Swisslos, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004581/100856545

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de