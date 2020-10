DJ In Verbindung mit dem Werkzeugmaschinen-Hersteller EMCO

Hallein (pts009/02.10.2020/09:45) - Der Drehmaschinen- und Fräsmaschinenhersteller EMCO aus Hallein ist nicht nur in Österreich sondern auch im Internet zu Hause. Aktuell ist es leider nur eingeschränkt möglich, Kunden und Interessenten klassisch bei Messen, Open House Veranstaltungen und Karriereforen über EMCO zu informieren. Dennoch zeigt sich der Werkzeugmaschinen-Hersteller aus Hallein innovativ: Von 13. bis 14. Oktober ist EMCO erstmals auf der Online-Messe "Future of Manufacturing" vertreten.

Zudem informiert EMCO Kunden und Mitarbeiter auf verschiedenen sozialen Plattformen, zeigt Hintergründe zu modernen Drehmaschinen und Fräsmaschinen und steht für Kundenanfragen auch im Live-Chat zur Seite.

EMCO auf der "Future of Manufacturing": Online und immer "Up to Date"

EMCO behandelt gemeinsam mit 50 weiteren virtuellen Ausstellern und Entscheidern aus den Bereichen der Produktion verschiedene Themenpunkte auf der "Future of Manufacturing Virtual Expo & Congress". Aufgrund moderner Technologien und Innovationen rücken besonders die Automatisierung und Digitalisierung in den Fokus der strategischen Unternehmensentscheidungen. Diese Themen werden im Rahmen der "Virtual Expo" aufgegriffen. In vier verschiedenen Expo-Hallen, auf zwei Themenbühnen werden Lösungen für interne Systeme und Prozesse diskutiert und vorgestellt.

Das Event findet an folgenden Terminen statt: * 13. Oktober 2020: 9 Uhr bis 17 Uhr * 14. Oktober 2020: 9 Uhr bis 17 Uhr

Die Schwerpunkte Manufacturing und Additive Fertigung, Robotik und Automatisierung, sowie Digitalisierung und Material Handling stehen bei der "Future of Manufacturing" im Fokus.

Ihr Vorteil bei der Teilnahme: * Zeit- und Kosten-Effizienz: Teilnahme direkt aus dem Home-Office * Leichter Austausch dank Live Chats und Video-Meetings mit anderen Ausstellern und Besuchern * Zentrale Lobby * Übersichtliche Messehallen mit virtuellen Avataren & Messeständen

EMCO nutzt den virtuellen Informations- und Messestand, um Besucher und Unternehmen über die neusten Innovationen und Technologien in der EMCO Welt zu informieren. Den EMCO Messestand erreicht man über eine virtuelle Messehalle. EMCO Mitarbeiter kommunizieren im Live-Chat mit Besuchern. Dank der ausgefeilten Technik können mehrere Personen gleichzeitig informiert werden. EMCO freut sich auf die neuen Aufgaben und die virtuelle Messe.

Let ' s connect with EMCO via Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn & Co.

Bereits über 1000 Personen folgen dem Dreh- und Fräsmaschinenhersteller aus Hallein auf Facebook. Dort erfahren die Abonnenten die neusten Informationen zu * Veranstaltungen & Messen * Jobangeboten * Kontaktanfragen * Gewinnspielen * Neuigkeiten rund um EMCO.

Zudem beantwortet EMCO hier zeitnah, zuverlässig nationale und internationale Anfragen von Kunden und Interessierten oder leitet diese an den richtigen Ansprechpartner weiter. Der EMCO-Kanal auf Facebook ist unter folgendem Link erreichbar: https://www.facebook.com/emcoworld

Neben Facebook ist EMCO auch auf Instagram selbstverständlich auch auf den Businessplattformen LinkedIn und Xing vertreten. "Dort sein, wo auch unsere Kunden sind" ist hier oberstes Ziel. Besonders die junge Generation und der Fachkräfte-Nachwuchs sind intensiv in den sozialen Medien aktiv. Die Mitarbeiter von morgen, machen sich schon heute im Internet über den neuen Arbeitgeber schlau, informieren sich über aktuelle Stellenangebote und nutzen Bewertungsplattformen, um sich ein erstes Bild über den Arbeitgeber zu machen. EMCO informiert deshalb gerne über Veranstaltungen wie die EuroSkills, die Team-Tage der Auszubildenden, Messen und die neuesten Entwicklungen rund um die EMCO-Familie.

Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 40 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.

