98 Prozent der Geschäfte in den Atrium-Einkaufszentren seien geöffnet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. 91 Prozent der Mietzinsforderungen im ersten Halbjahr seien einbringlich - bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen war von nur 76 Prozent die Rede gewesen. Nach wie vor wegen Corona vom Handel ausgeschlossen seien vor allem Geschäfte in einem der russischen Einkaufszentren, heißt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...