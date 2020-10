Nach der erstmals vorgelegten Analyse von Solarpower Europe sind bislang nur sieben Prozent der privaten Photovoltaik-Anlagen mit einem Heimspeicher ergänzt. Die fünf größten Märkte - Deutschland, Italien, Großbritannien, Österreich und die Schweiz - in Europa haben einen Anteil von mehr als 90 Prozent der installierten Speicherkapazität.Der Photovoltaik-Heimspeichermarkt in Europa ist 2019 um 57 Prozent gewachsen. Insgesamt seien Speichersysteme mit einer Kapazität von 745 Megawattstunden neu installiert worden. Damit erreichte die Kapazität der Heimspeicher in Kombination mit privaten Photovoltaik-Anlagen ...

