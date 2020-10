Kaum ein Tag vergeht, ohne dass der Internet-Gigant mit neuen Produktinnovationen oder -erweiterungen punktet. Auch der heutige Tag bildet hier keine Ausnahme. Denn das Zuckerberg-Imperium führt eine neue Funktion ein, die langfristig für neues Nutzerwachstum sorgen könnte.Facebook teilte am Donnerstag mit, den Content aus öffentlichen Facebook-Gruppen (inklusive Gruppen-Diskussionen) in den News Feeds und in den Suchergebnissen der Facebook-App anzeigen lassen zu wollen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...